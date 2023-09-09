В Новой Каховке партизаны ликвидировали оккупантов, которые перевозили "бюллетени"

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“Украинскому подполью во временно оккупированной Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации. Подполье взорвало автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны «бюллетеней» и «избирательных участков», во время так называемых выборов, устроенных кремлем на ВОТ”, - сообщает Центр Нацсопротивления.

По данным ЦНС, в результате подрыва авто – один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

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Силы обороны Украины сбросили над Донецком листовки с призывом игнорировать псевдовыборы организованные оккупантами.

российские оккупанты усиливают давление на украинское подполье во время “выборов” на ВОТ. Они проверяют фото людей, пришедших голосовать, чтобы найти тех, кто ведет наблюдение за участками или публикует фото испорченных бюллетеней.