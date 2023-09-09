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Окупанти посилюють контрзаходи: полюють на українське підпілля під час “виборів”

Київ • УНН

 • 245014 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. російські окупанти посилюють тиск на українське підпілля під час “виборів” на ТОТ. Вони перевіряють фото людей, які прийшли голосувати, щоб знайти тих, хто веде спостереження за дільницями або публікує фото зіпсованих бюлетенів, повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН

Цитата

“Окупанти хочуть виявити членів підпілля під час виборів, й посилюють контрзаходи. Так, росіяни планують виявляти тих, хто веде спостереження за “дільницями”. При цьому росіяни вибірково перевірять фото тих, хто прийшов голосувати та шукають фото дільниць чи зіпсованих бюлетенів”, - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що для полювання росіяни залучають співробітників фсб у цивільному одязі, які ведуть спостереження поблизу дільниць.

“Тому закликаємо всіх бути уважними й краще ігнорувати “виборчий процес””, - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Псевдовибори на ТОТ є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих "виборів". 

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