Оккупанты усиливают контрмеры: охотятся на украинское подполье во время "выборов"

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“Оккупанты хотят выявить членов подполья во время выборов, и усиливают контрмеры. Так, россияне планируют выявлять тех, кто ведет наблюдение за “участками”. При этом россияне выборочно проверят фото тех, кто пришел голосовать и ищут фото участков или испорченных бюллетеней”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для охоты россияне привлекают сотрудников фсб в гражданской одежде, которые ведут наблюдение вблизи участков.

“Поэтому призываем всех быть внимательными и лучше игнорировать “избирательный процесс””, - добавили в ЦНС.

Напомним

Псевдовыборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих "выборов".