Оккупанты усиливают контрмеры: охотятся на украинское подполье во время "выборов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. российские оккупанты усиливают давление на украинское подполье во время “выборов” на ВОТ. Они проверяют фото людей, которые пришли голосовать, чтобы найти тех, кто ведет наблюдение за участками или публикует фото испорченных бюллетеней, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“Оккупанты хотят выявить членов подполья во время выборов, и усиливают контрмеры. Так, россияне планируют выявлять тех, кто ведет наблюдение за “участками”. При этом россияне выборочно проверят фото тех, кто пришел голосовать и ищут фото участков или испорченных бюллетеней”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для охоты россияне привлекают сотрудников фсб в гражданской одежде, которые ведут наблюдение вблизи участков.
“Поэтому призываем всех быть внимательными и лучше игнорировать “избирательный процесс””, - добавили в ЦНС.
Напомним
Псевдовыборы на ВОТ являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих "выборов".