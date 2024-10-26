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В ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час

Київ • УНН

 • 24976 перегляди

27 жовтня о 4:00 ранку українці переведуть годинники на годину назад. Хоча Рада ухвалила закон про скасування переведення часу, президент не планує його підписувати.

В ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час

Україна перейде на зимовий час 27 жовтня. О 4:00 годинник потрібно перевести на одну годину назад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Уряд online.

27 жовтня Україна переходить на зимовий час! Рівно о 4:00 стрілки годинників мають зробити одне коло назад. Сучасні електронні девайси зроблять це автоматично, а механічні годинники потрібно перевести вручну. Таким чином вони будуть показувати 3:00

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переведення годинників допоможе зекономити електроенергію та ефективніше використовувати світловий день.

Доповнення

Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав - і, як кажуть джерела ВВС, не планує цього робити.

Після ухвалення законопроєкту №4201 нардеп Олексій Гончаренко вніс постанову, якою заблокував його підписання. Проте у серпні цього року Рада відхилила блокуючу постанову щодо скасування переведення годинників.

У підсумку у вересня законопроєкт про скасування переведення часу в Україні було передано на підпис президенту. В жовтні петиція до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати законопроєкт №4201, що передбачає скасування переведення годинника на "літній" час, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Гончаренко пояснюючи необхідність ветувати законопроєкт №4201, що передбачає скасування переведення годинника на "літній" час, заявляв, що це рішення не надасть користі у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на енергосистему з боку росії.

Оскільки за його словами, тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени. Разом з тим через "зимовий час" в України буде дві години різниці з Європою, що буде суттєво впливатиме на ефективність співпраці з партнерами.

Сомнолог Дар'я Пилипенко повідомляла, що перехід на зимовий час є найкращим варіантом з біологічної точки зору, оскільки людина функціонує відповідно до стандартизованого зимового часу, а літній час - це штучно створена система, яка порушує внутрішній годинник організму.

Скільки годин потрібно спати людині, щоб виспатися - відповідь сомнолога24.10.24, 15:10 • 153967 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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