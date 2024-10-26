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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время

В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время

Киев  •  УНН

12:25 • 2962 просмотра

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27 октября в 4:00 утра украинцы переведут часы на час назад. Хотя Рада приняла закон об отмене перевода времени, президент не планирует его подписывать.

Украина перейдет на зимнее время 27 октября. В 4:00 часы нужно перевести на один час назад. Об этом УНН сообщает с ссылкой на правительство online.

27 октября Украина переходит на зимнее время! Ровно в 4:00 стрелки часов должны сделать один круг назад. Современные электронные девайсы сделают это автоматически, а механические часы нужно перевести вручную. Таким образом они будут показывать 3:00

- говорится в сообщении.

Отмечается, что перевод часов поможет сэкономить электроэнергию и эффективнее использовать световой день.

Дополнение

Этот переход должен был стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала законопроект, который отменяет дальнейшие переводы. Однако президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал - и, как говорят источники ВВС, не планирует этого делать.

После принятия законопроекта №4201 нардеп Алексей Гончаренко внес постановление, которым заблокировал его подписание. Однако в августе этого года Рада отклонила блокирующее постановление об отмене перевода часов.

В итоге в сентябре законопроект об отмене перевода времени в Украине был передан на подпись президенту. В октябре петиция к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода часов на "летнее" время, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Гончаренко объясняя необходимость ветировать законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода часов на "летнее" время, заявлял, что это решение не принесет пользы в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая потерянные мощности и постоянные атаки на энергосистему со стороны россии.

Поскольку по его словам, теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью. Вместе с тем из-за "зимнего времени" в Украине будет два часа разницы с Европой, что будет существенно влиять на эффективность сотрудничества с партнерами.

Сомнолог Дарья Пилипенко сообщала, что переход на зимнее время является лучшим вариантом с биологической точки зрения, поскольку человек функционирует в соответствии со стандартизированным зимним временем, а летнее время - это искусственно созданная система, которая нарушает внутренние часы организма.

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога24 октября 2024, 12:10 • 152797 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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