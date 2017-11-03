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В НБУ назвали законопроекти про криптовалюту передчасними і недосконалими

В НБУ назвали законопроекти про криптовалюту передчасними і недосконалими

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Розробка законопроектів щодо обігу криптовалют в Україні була передчасною. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Нацбанку Україні.

Як відомо, на сьогодні у ВР зареєстровано два законопроекти щодо обігу криптовалют в Україні: "Проект Закону про обіг криптовалюти в Україні" від 6 жовтня поточного року та "Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" від 10 жовтня цього року.

У першому випадку суб'єктами права законодавчої ініціативи виступили п’ять народних депутатів, ініціатором другого законопроекту виступає народний депутат від Радикальної фракції Сергій Рибалка.

Разом з тим, у НБУ переконані, що обидва проекти ЗУ є несвоєчасними та потребують суттєвого доопрацювання.

"На думку Національного банку України, розробка обох законопроектів була передчасною, і вони потребують суттєвого доопрацювання, зокрема з точки зору визначення суті криптовалюти та підходів до регулювання операцій з нею, узгодження з чинним законодавством та Комплексною програмою розвитку фінансового сектору до 2020 року", - переконані в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардеп Рибалка приписав собі законопроект, який не розробляв

В Нацбанку нагадали, що наразі криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні. Над цим працює робоча група на чолі з Міністерством фінансів України спільно з фінансовими регуляторами країни й експертами галузі.

"Варто відзначити, що робота групи представників регуляторів триває, і законопроекти №7183 від 6 жовтня 2017 року та №7183–1 від 10 жовтня 2017 (С. Рибалки) не є результатами напрацювань цієї робочої групи", - підкреслили у НБУ.

Як повідомляв УНН, експерти називають роботу С.Рибалки на посаді голови фінкомітету ВРУ непрофесійною, та такою, що спрямована скоріше на власне збагаченні, ніж регулювання фінансової сфери.

За рейтингом аналітиків "Слово і діло" С.Рибалка взагалі був визнаний найбільшим популістом серед депутатів фінкомітету ВРУ.

А за оцінками окремих експертів, очолюваний Рибалкою комітет ВРУ несе відповідальність за "банкопад" в Україні на рівні із НБУ, адже саме нардепи свого часу протягнули рішення стосовно розширення повноважень НБУ, а також підтримали усі законопроекти регулятора щодо банківського сектору.

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