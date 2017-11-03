В НБУ назвали законопроекты о криптовалюте преждевременными и несовершенными

Как известно, сегодня в ВР зарегистрированы два законопроекта об обращении криптовалюты в Украине: "Проект Закона об обороте криптовалюты в Украине" от 6 октября текущего года и "Проект Закона о стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" от 10 октября этого года.

В первом случае субъектами права законодательной инициативы выступили пять народных депутатов, инициатором второго законопроекта выступает народный депутат от Радикальной фракции Сергей Рыбалка.

Вместе с тем, в НБУ уверены, что оба проекта ЗУ являются несвоевременными и нуждаются в существенной доработке.

"По мнению Национального банка Украины, разработка обоих законопроектов была преждевременной, и они нуждаются в существенной доработке, в частности, с точки зрения определения сути криптовалюты и подходов к регулированию операций с ней, согласование с действующим законодательством и Комплексной программой развития финансового сектора до 2020 года", - убеждены в НБУ.

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В Нацбанке напомнили, что сейчас криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине. Этим занимается рабочая группа во главе с Министерством финансов Украины совместно с финансовыми регуляторами страны и экспертами отрасли.

"Стоит отметить, что работа группы представителей регуляторов продолжается, и законопроекты №7183 от 6 октября 2017 года и №7183-1 от 10 октября 2017 (С. Рыбалки) не являются результатам наработок этой рабочей группы", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНН, эксперты называют работу С.Рыбалки в должности председателя финкомитета ВРУ непрофессиональной, и такой, которая направлена скорее на собственное обогащении, чем регулирование финансовой сферы.

По рейтингу аналитиков "Слово и дело" С.Рыбалка вообще был признан самым большим популистом среди депутатов финкомитета ВРУ.

А по оценкам отдельных экспертов, возглавляемый С.Рыбакой комитет ВРУ несет ответственность за "банкопады" в Украине на уровне с НБУ, ведь именно нардепы в свое время протянули решение о расширении полномочий НБУ, а также поддержали все законопроекты регулятора по банковскому сектору.