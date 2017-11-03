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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3087 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65230 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133320 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108662 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111088 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108972 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В НБУ назвали законопроекты о криптовалюте преждевременными и несовершенными

В НБУ назвали законопроекты о криптовалюте преждевременными и несовершенными

Киев  •  УНН

 • 18815 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Разработка законопроектов относительно обращения криптовалюты в Украине была преждевременной. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка Украины.

Как известно, сегодня в ВР зарегистрированы два законопроекта об обращении криптовалюты в Украине: "Проект Закона об обороте криптовалюты в Украине" от 6 октября текущего года и "Проект Закона о стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" от 10 октября этого года.

В первом случае субъектами права законодательной инициативы выступили пять народных депутатов, инициатором второго законопроекта выступает народный депутат от Радикальной фракции Сергей Рыбалка.

Вместе с тем, в НБУ уверены, что оба проекта ЗУ являются несвоевременными и нуждаются в существенной доработке.

"По мнению Национального банка Украины, разработка обоих законопроектов была преждевременной, и они нуждаются в существенной доработке, в частности, с точки зрения определения сути криптовалюты и подходов к регулированию операций с ней, согласование с действующим законодательством и Комплексной программой развития финансового сектора до 2020 года", - убеждены в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп Рыбалка приписал себе законопроект, который не разрабатывал

В Нацбанке напомнили, что сейчас криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине. Этим занимается рабочая группа во главе с Министерством финансов Украины совместно с финансовыми регуляторами страны и экспертами отрасли.

"Стоит отметить, что работа группы представителей регуляторов продолжается, и законопроекты №7183 от 6 октября 2017 года и №7183-1 от 10 октября 2017 (С. Рыбалки) не являются результатам наработок этой рабочей группы", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНН, эксперты называют работу С.Рыбалки в должности председателя финкомитета ВРУ непрофессиональной, и такой, которая направлена скорее на собственное обогащении, чем регулирование финансовой сферы.

По рейтингу аналитиков "Слово и дело" С.Рыбалка вообще был признан самым большим популистом среди депутатов финкомитета ВРУ.

А по оценкам отдельных экспертов, возглавляемый С.Рыбакой комитет ВРУ несет ответственность за "банкопады" в Украине на уровне с НБУ, ведь именно нардепы в свое время протянули решение о расширении полномочий НБУ, а также поддержали все законопроекты регулятора по банковскому сектору.

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