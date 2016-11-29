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Комітет ВР з банківської діяльності з початку року не розробив жодного закону у сфері монетарної політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. З початку 2016 року комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності не подав жодного проекту закону чи постанови за напрямком "Монетарна політика та фінансові ринки", які б потім стали законами. Про це свідчать дані індексу моніторингу реформ iMore, передає УНН.

Комітет ВР з банківської діяльності з початку року не розробив жодного закону у сфері монетарної політики

Так, зокрема, протягом звітного періоду за такими напрямками, як: валютне регулювання, ринки капіталів, банківський сектор, незалежність НБУ та інше у монетарній системі, усі законопроекти, які стали законами, були подані Національним банком України (52 закони), Міністерством фінансів України (один закон), Фондом гарантування вкладів фізосіб (один закон), Нацкомфінпослуг (два закони). Відтак, з початку 2016 року жоден законопроект, що був поданий за ініціативою профільного комітету ВРУ не став законом.

Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка втратив свої позиції у рейтингу реформаторів iMoRe серед загального списку народних депутатів України. Так, всього за 3 місяці 2016 року, рейтинг С.Рибалки впав на 31 позицію – до 202 місця, отримавши 180 балів за підтримку реформаторських законів.

Раніше народний депутат кількох скликань, економіст Сергій Терьохін вважає, роботу глави комітету з фін політики ВР, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалка непрофесійною, та такою, що спрямована скоріше на власне збагаченні, ніж регулювання фінансової сфери.

За словами С.Терьохіна, комітет, прикриваючись нібито вимогами Міжнародного валютного фонду, звузили контроль за Національним банком України з боку держави, і тепер НБУ безконтрольно розпоряджається валютним резервом. С.Терьохін зауважив, що за останні два роки комітет не прийняв жодного рішення на користь вкладників.

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