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Комитет ВР по банковской деятельности с начала года не разработал ни одного закона в сфере монетарной политики

Киев • УНН

 • 11786 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. С начала 2016 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности не подал ни одного проекта закона или постановления по направлению "Монетарная политика и финансовые рынки", которые б потом стали законами. Об этом свидетельствуют данные индекса мониторинга реформ iMore, передает УНН.

Комитет ВР по банковской деятельности с начала года не разработал ни одного закона в сфере монетарной политики

Так, в частности, в течение отчетного периода по таким направлениям, как: валютное регулирование, рынки капиталов, банковский сектор, независимость НБУ и другое в монетарной системе, все законопроекты, которые стали законами, были представлены Национальным банком Украины (52 закона), Министерством финансов Украины (один закон), Фондом гарантирования вкладов физлиц (один закон), Нацкомфинуслуг (два закона). Следовательно, с начала 2016 года ни один законопроект, который был подан по инициативе профильного комитета ВРУ не стал законом.

Напомним, глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка потерял свои позиции в рейтинге реформаторов iMoRe среди общего списка народных депутатов Украины. Так, всего за 3 месяца 2016 года, рейтинг С.Рыбалки упал на 31 позицию - до 202 места, получив 180 баллов за поддержку реформаторских законов.

Народный депутат нескольких созывов, экономист Сергей Терехин считает, работу главы комитета по фин политике ВР, члена фракции Радикальной партии Сергея Рыбалки непрофессиональной, и такой, которая направлена ​​скорее на собственное обогащение, чем регулирование финансовой сферы.

По словам С.Терехина, комитет, прикрываясь якобы требованиями Международного валютного фонда, сузил контроль за Национальным банком Украины со стороны государства, и теперь НБУ бесконтрольно распоряжается валютным резервом. С.Терехин отметил, что за последние два года комитет не принял ни одного решения в пользу вкладчиков.

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