Голова комітету ВР з фінполітики С.Рибалка втратив свої позиції у рейтингу реформаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Голова Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка втратив свої позиції у рейтингу реформаторів серед загального списку народних депутатів України. Про це свідчать дані рейтингу реформаторів iMoRe, оприлюднені на сайті VoxUkraine, передає УНН.
Так, всього за 3 місяці 2016 року, рейтинг С.Рибалки впав на 31 позицію – до 202 місця, отримавши 180 балів за підтримку реформаторських законів.
Водночас, для порівняння, максимальний сумарний бал, який отримав народний депутат Ігор Гудзь, становить 255,4 бали.
Індекс iMoRe – це індекс моніторингу реформ, який призначений давати комплексну оцінку зусиллям влади щодо впровадження реформ. Індекс розраховують на основі регулярного опитування широкого кола експертів. Вони оцінюють регуляторні акти (законопроекти, постанови та ін.), які вступили в дію.
У аналізованому рейтингу при оцінці депутатів враховувались результати їх голосування по 139 ключових законопроектів, які були Розглянемо Радою майже за 1,5 роки роботи.
Нагадаємо, народний депутат кількох скликань, економіст Сергій Терьохін вважає, роботу глави комітету з фін політики ВР, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалка непрофесійною, та такою, що спрямована скоріше на власне збагаченні, ніж регулювання фінансової сфери.
За словами С.Терьохіна, комітет, прикриваючись нібито вимогами Міжнародного валютного фонду, звузили контроль за Національним банком України з боку держави, і тепер НБУ безконтрольно розпоряджається валютним резервом. С.Терьохін зауважив, що за останні два роки комітет не прийняв жодного рішення на користь вкладників.