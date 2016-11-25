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С.Терьохін: діяльність голови комітету ВР з фінполітики С.Рибалки сприяла виходу НБУ з-під контролю держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Робота Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності діючого парламенту – неефективна, а голова Комітету, радикал Сергій Рибалка став на шлях заробляння грошей. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат багатьох скликань, економіст Сергій Терьохін.

С.Терьохін: діяльність голови комітету ВР з фінполітики С.Рибалки сприяла виходу НБУ з-під контролю держави

Політик порівняв роботу двох комітетів ВР, очолюваних представниками Радикальної партії, - Комітету з питань промислової політики та підприємництва, очолюваного Віктором Галасюком та Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності під керівництво Сергія Рибалки.

За словами С.Терьохіна, проект промислового комітету про експансію українського експорту на 90% корупційний.

“Корумпованість комітету. Ця братія, зрозуміло, що там довго їм при владі знаходитися, мабуть, не випаде, і тому треба на 100% використати свої можливості для того, аби не страждати у майбутньому від безробіття”, - резюмував політик.

“З приводу роботи фінкомітету: зрозуміло, для мене, як колишнього банкіра – вона доволі цікава. За ці останні два роки комітет жодного рішення на користь захисту інтересів вкладників не прийняв”, - вважає С.Терьохін.

Водночас, за його словами, комітет, прикриваючись нібито вимогами Міжнародного валютного фонду, звузили контроль за Національним банком України з боку держави, і тепер НБУ безконтрольно розпоряджається валютним резервом.

“Вони (НБУ – ред.) зараз безконтрольно займаються розпорядженням валютного резерву, який за Конституцією ст. 99 і 100 – належить Україні як державі, а не НБУ”, - сказав С.Терьохін.

Він також зауважив, що були розширенні права НБУ на закриття банків, реалізацію заставного майна, та й кошторис НБУ був виведений з контролю, що дає можливість керівництву Національного банку самостійно встановлювати зарплати.

Серед останніх рішень ВР, на думку політика, варте критики рішення щодо споживчого кредитування, яке є не повним і негативно відіб’ється на тих, хто брав кредити, адже нардепи забули внести зміни до Цивільного кодексу, яким до споживчих кредитів віднесене і іпотечне кредитування.

“Гонтарева виступала у відповідь на прес-конференцію Юлії Тимошенко, що мовляв все б було гаразд, якби популісти не розхитували хорошу і системну роботу НБУ. Але на прямі закиди Тимошенко, чому із ринку виведено 84 банки, чому концентрація цих банків є, чому прийшли сюди банки країни-агресора, відповіді ми не почули. Хотіли почути від фінкомітету – теж не почули. Тому мені здається, оці всі хлопці із Радикальної партії вважають, що політика – це шлях заробляння грошей”, - сказав С.Терьохін.

На його думку, змінити існуючий зараз розподіл комітетів буде не просто, адже їх голови “пригрілися” на своїх місцях.

Нагадаємо, експерти вважають, що після переформатування парламентської коаліції, повинні були бути перерозподілені і керівні посади у комітетах ВР.

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