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С.Терехин: деятельность главы комитета ВР по финполитике С.Рыбалки способствовала выходу НБУ из-под контроля государства

Киев • УНН

 • 23801 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Работа Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности действующего парламента - неэффективна, а глава Комитета, радикал Сергей Рыбалка стал на путь зарабатывания денег. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат многих созывов, экономист Сергей Терехин.

С.Терехин: деятельность главы комитета ВР по финполитике С.Рыбалки способствовала выходу НБУ из-под контроля государства

Политик сравнил работу двух комитетов ВР, возглавляемых представителями Радикальной партии - Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, возглавляемого Виктором Галасюком и Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности под руководство Сергея Рыбалки.

По словам С.Терехина, проект промышленного комитета об экспансии украинского экспорта на 90% коррупционный.

"Коррумпированность комитета. Эта братия, понятно, что там долго им у власти находиться, видимо, не выпадет, и поэтому нужно на 100% использовать свои возможности для того, чтобы не страдать в будущем от безработицы", - резюмировал политик.

"По поводу работы финкомитета: понятно, для меня, как бывшего банкира - она ​​довольно интересна. За эти последние два года комитет ни одного решения в пользу защиты интересов вкладчиков не принял", - считает С.Терехин.

В то же время, по его словам, комитет, прикрываясь якобы требованиями Международного валютного фонда, сузил контроль за Национальным банком Украины со стороны государства, и теперь НБУ бесконтрольно распоряжается валютным резервом.

"Они (НБУ - ред.) сейчас бесконтрольно занимаются распоряжением валютного резерва, который по Конституции ст. 99 и 100 - принадлежит Украине как государству, а не НБУ", - сказал С.Терехин.

Он также отметил, что были расширены права НБУ на закрытие банков, реализацию залогового имущества, да и смета НБУ была выведена из контроля, что дает возможность руководству Национального банка самостоятельно устанавливать зарплаты.

Среди последних решений ВР, по мнению политика, стоит критики решение относительно потребительского кредитования, которое является не полным и негативно отразится на тех, кто брал кредиты, ведь нардепы забыли внести изменения в Гражданский кодекс, которым до потребительских кредитов отнесено и ипотечное кредитование.

"Гонтарева выступала в ответ на пресс-конференцию Юлии Тимошенко, что мол все бы было хорошо, если бы популисты не расшатывали хорошую и системную работу НБУ. Но на прямые обвинения Тимошенко, почему с рынка выведены 84 банка, почему концентрация этих банков есть, почему пришли сюда банки страны-агрессора, ответа мы не услышали. Хотели услышать от финкомитета – тоже не услышали. Поэтому мне кажется, эти все ребята из Радикальной партии считают, что политика – это путь зарабатывания денег", - сказал С.Терехин.

По его мнению, изменить существующее сейчас распределение комитетов будет не просто, ведь их головы "пригрелись" на своих местах.

Напомним, эксперты считают, что после переформатирования парламентской коалиции, должны были быть перераспределены и руководящие должности в комитетах ВР.

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