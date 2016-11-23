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В.Стретович: якщо фракції заявили про перехід в опозицію, то мають покинути керівництво комітетів ВР

Київ • УНН

 • 14676 перегляди

Зі слів нардепа багатьох скликань, з роками ситуація зі станом парламентаризму в Україні лише погіршується

В.Стретович: якщо фракції заявили про перехід в опозицію, то мають покинути керівництво комітетів ВР

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній народний депутат України багатьох скликань Володимир Стретович вважає, що політичні фракції у парламенті, які заявили про свій вихід з коаліції, мають заявити про вихід своїх представників з керівництва комітетів Верховної Ради. Таку думку він висловив у коментарі УНН.

"Парламентаризм говорить про те, що при переформатуванні коаліції переформатовується і склад парламентських комітетів, оскільки вони проводять свою політику, спільно уряд і Верховна Рада повинні здійснювати ще й реформаторські зміни. У нас трапилося так, що фактично коаліції немає, бо поіменно її ніхто не бачив, скільки там є людей. Вона створена у такому плаваючому вигляді, ситуативно. А відтак у парламенту немає більшості, щоб поміняти голів комітетів. Тому не від доброго життя вони залишаються на своїх посадах", - сказав він.

На думку В.Стретовича, коли політичні фракції заявили про свій вихід з коаліції, то також мають оголосити і про вихід їхніх представників з посад голів комітетів Верховної Ради.

"Коли вийшли з більшості, то треба всім політично, коректно заявляти про те, що "шановна більшість, я прийшов вам сказати, щоб ви на мене не розраховували, ми виходимо з більшості і покидаємо керівництво комітетів". Тоді це буде правдива опозиція. Сьогодні поведінка "опозиціонерів", тільки вони не опозиціонери, якщо сидять у більшості і здійснюють владні повноваження, приводить до того, що ми девальвуємо цінність парламентаризму і ця девальвація йде по багатьох напрямках, починаючи з дисципліни, голосування, то ще й тут йде девальвація парламентаризму. З роками ситуація зі станом парламентаризму в країні не покращується, а погіршується. Виходить так, що на зорі української незалежності парламентаризм був сильніший, ніж зараз, після 25 років його розвитку", - зазначив він.

В.Стретович наголосив, що якщо сьогодні опозиціонери від "Батьківщини", Радикальної партії, "Самопомочі" очолюють важливі комітети Ради, "то як вони можуть іти в фарватері змін, які пропонуються урядом і більшістю, якщо вони по суті опонують цим змінам і мають свою точку зору на розвиток суспільних процесів".

"Тому у зв’язку з тим, що у парламенту немає сил, немає більшості, залишається ось такий неправильний, якийсь неєвропейський статус-кво з керівництвом комітетів", - вважає екс-нардеп.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Радикальна партія Олега Ляшка заявила про вихід з коаліції. Пізніше про це заявили "Батьківщина" та "Самопоміч". Однак, попри переформатування коаліції у Верховній Раді досі не відбувся перерозподіл парламентських комітетів. Так, наприклад, Єгор Соболєв з "Самопомочі" очолює антикорупційний комітет, а представник Радикальної партії Сергій Рибалка – комітет з питань фінансової діяльності, чи Андрій Кожем'якін з "Батьківщини" - комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Загалом в активах партій, які вийшли з коаліції, залишилося більше десятка парламентських комітетів.

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