В.Стретович: если фракции заявили о переходе в оппозицию, то должны покинуть руководство комитетов ВР

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший народный депутат Украины многих созывов Владимир Стретович считает, что политические фракции в парламенте, которые заявили о своем выходе из коалиции, должны заявить о выходе своих представителей из руководства комитетов Верховной Рады. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.

"Парламентаризм говорит о том, что при переформатировании коалиции переформатируется и состав парламентских комитетов, поскольку они проводят свою политику, совместно правительство и Верховная Рада должны осуществлять еще и реформаторские изменения. У нас случилось так, что фактически коалиции нет, потому что поименно ее никто не видел, сколько там людей. Она создана в таком плавающем виде, ситуативно. А потому в парламенте нет большинства, чтобы поменять глав комитетов. Поэтому не от хорошей жизни они остаются на своих должностях", - сказал он.

По мнению В.Стретовича, когда политические фракции заявили о своем выходе из коалиции, то также должны были объявить и о выходе их представителей с должностей глав комитетов Верховной Рады.

"Когда вышли из большинства, то надо всем политически, корректно заявлять о том, что "уважаемое большинство, я пришел вам сказать, чтобы вы на меня не рассчитывали, мы выходим из большинства и покидаем руководство комитетов". Тогда это будет истинная оппозиция. Сегодня поведение "оппозиционеров", только они не оппозиционеры, если сидят в большинстве и осуществляют властные полномочия, приводит к тому, что мы девальвируем ценность парламентаризма и эта девальвация идет по многим направлениям, начиная с дисциплины, голосования, то еще и здесь идет девальвация парламентаризма. С годами ситуация с состоянием парламентаризма в стране не улучшается, а ухудшается. Получается так, что на заре украинской независимости парламентаризм был сильнее, чем сейчас, после 25 лет его развития", - отметил он.

В.Стретович подчеркнул, что если сегодня оппозиционеры от "Батькивщины", Радикальной партии, "Самопомичи" возглавляют важные комитеты Рады, "то как они могут идти в фарватере изменений, предлагаемых правительством и большинством, если они по сути оппонируют этим изменениям и имеют свою точку зрения на развитие общественных процессов".

"Поэтому в связи с тем, что в парламенте нет сил, нет большинства, остается вот такой неправильный, какой-то неевропейский статус-кво с руководством комитетов", - считает экс-нардеп.

Напомним, в сентябре 2015 г. Радикальная партия Олега Ляшко заявила о выходе из коалиции. Позже об этом заявили "Батькивщина" и "Самопомич". Однако, несмотря на переформатирование коалиции в Верховной Раде до сих пор не произошло перераспределения парламентских комитетов. Так, например, Егор Соболев из "Самопомичи" возглавляет антикоррупционный комитет, а представитель Радикальной партии Сергей Рыбалка - комитет по вопросам финансовой деятельности, или Андрей Кожемякин из "Батькивщины" - комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Всего в активах партий, которые вышли из коалиции, осталось больше десятка парламентских комитетов.