Председатель комитета ВР по финполитики С.Рыбалка потерял свои позиции в рейтинге реформаторов

Так, всего за 3 месяца 2016 года, рейтинг С.Рыбалка упал на 31 позицию - до 202 места, получив 180 баллов за поддержку реформаторских законов.

В то же время, для сравнения, максимальный суммарный балл, который получил народный депутат Игорь Гудзь, составляет 255,4 балла.

Индекс iMoRe - это индекс мониторинга реформ, который предназначен давать комплексную оценку усилиям властей по внедрению реформ. Индекс рассчитывают на основе регулярного опроса широкого круга экспертов. Они оценивают регуляторные акты (законопроекты, постановления и др.), которые вступили в действие.

В рассматриваемом рейтинге при оценке депутатов учитывались результаты их голосования по 139 ключевых законопроектов, которые были рассмотрены Радой почти за 1,5 года работы.

Напомним, народный депутат нескольких созывов, экономист Сергей Терехин считает, работу главы комитета по финполитике ВР, члена фракции Радикальной партии Сергея Рыбалка непрофессиональной, и такой, которая направлена скорее на собственное обогащении, чем регулирование финансовой сферы .

По словам С.Терехина, комитет, прикрываясь якобы требованиями Международного валютного фонда, сузил контроль за Национальным банком Украины со стороны государства, и теперь НБУ бесконтрольно распоряжается валютным резервом. С.Терехин отметил, что за последние два года комитет не принял никакого решения в пользу вкладчиков.