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В Нафтогазі запевнили, що Україні газу вистачить

В Нафтогазі запевнили, що Україні газу вистачить

Київ • УНН

 • 25575 перегляди

Група Нафтогаз суттєво збільшує видобуток газу для забезпечення достатніх обсягів для задоволення споживчих потреб українців та додаткової генерації електроенергії з використанням природного газу, плануючи досягти 15 мільярдів кубометрів газу та збільшити видобуток нафти на 2 мільйони тонн у цьому році.

Група "Нафтогаз" значним чином постійно збільшує видобуток газу. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону, та додав, що газу вистачить,  передає кореспондент УНН.

Газу вистачить. Група "Нафтогаз" значним чином постійно збільшує видобуток. Ми маємо дуже якісні плани на цей рік. Їх виконання передбачає саме те, що об’єми будуть достатніми для того, щоб забезпечити не тільки споживання українцями, а також забезпечити ті додаткові потреби, які можуть сформуватися шляхом додаткової генерації електроенергії саме з використанням природного газу

- розповів Чернишов.

Доповнення

Група "Нафтогаз України" активно готується нарощувати видобуток газу та нафти, плануючи досягти обсягів у 15 мільярдів кубометрів газу та збільшити видобуток нафти на 2 мільйони тонн цього року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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