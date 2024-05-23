В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит

Группа «Нафтогаз» значительным образом постоянно увеличивает добычу газа. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в эфире телемарафона, и добавил, что газа хватит, передает корреспондент УНН.

Газа хватит. Группа "Нафтогаз" значительным образом постоянно увеличивает добычу. Мы имеем очень качественные планы на этот год. Их выполнение предусматривает именно то, что объемы будут достаточными для того, чтобы обеспечить не только потребление украинцами, а также обеспечить те дополнительные потребности, которые могут сформироваться путем дополнительной генерации электроэнергии именно с использованием природного газа - рассказал Чернышев.

Дополнение

Группа "Нафтогаз Украины" активно готовится наращивать добычу газа и нефти, планируя достичь объемов в 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в этом году.