У МХП розповіли про наслідки коронакризи

Перші дев'ять місяців 2020 року були надзвичайно складними, зазначають в МХП. Зокрема, через руйнівні наслідки пандемії COVID-19 і пташиного грипу в Україні, що призвело до тимчасового закриття деяких експортних ринків, надлишкової пропозиції і, як наслідок, високих рівнів запасів на європейських ринках і більш низьких цін на курятину в усьому світі.

"Додатково на фінансові результати 9 місяців 2020 року негативно вплинули найгірші погодні умови в центральній Україні за останні 30 років, що привело до зниження показників урожайності Компанії, а також нестійкі обмінні курси", - кажуть в МХП.

Втім, попри перешкоди, за перші дев'ять місяців компанія знизила операційний прибуток всього на 11%, розповіли в МХП.

"Перспективи на четвертий квартал поки неясні, ми очікуємо зростання цін на зерно і продовження перерозподілу продажів м'яса птиці на більш прибуткові експортні ринки, щоб в значній мірі компенсувати наслідки зниження цін на м'ясо птиці в Європі", - прогнозують у компанії.

В МХП очікують, що в довгостроковій перспективі ціни на птицю на основних ринках збуту компанії будуть поступово коригуватися. Як відповідь на зростання виробничих витрат, викликаними підвищенням цін на зерно.

"Компанія також розраховує отримати більшу вигоду від свого переходу до стратегії більшого виробництва продуктів з доданою вартістю і м’яса птиці без антибіотиків, які спочатку будуть продаватися під брендом "Наша Ряба", - резюмували в МХП.

Довідка УНН: МХП є провідним виробником і експортером курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює усі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.