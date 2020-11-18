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В МХП рассказали о последствиях коронакризиса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пандемия COVID-19 помешала финансовой деятельности МХП, но не существенно. Об этом говорится в финансовых результатах деятельности компании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

Первые девять месяцев 2020 года были чрезвычайно сложными, отмечают в МХП. В частности, из разрушительных последствий пандемии COVID-19 и птичьего гриппа в Украине, что привело ко временному закрытию некоторых экспортных рынков, избыточного предложения и, как следствие, высоким уровням запасов на европейских рынках и более низким ценам на курятину во всем мире.

"Дополнительно на финансовые результаты 9 месяцев 2020 года негативно повлияли самые плохие погодные условия в центральной Украине за последние 30 лет, что привело к снижению показателей урожайности Компании, а также неустойчивые обменные курсы", - говорят в МХП.

Впрочем, несмотря на препятствия, за первые девять месяцев компания снизила операционную прибыль всего на 11%, рассказали в МХП.

"Перспективы на четвертый квартал пока неясны, мы ожидаем роста цен на зерно и продолжение перераспределения продаж мяса птицы на более прибыльные экспортные рынки, чтобы в значительной степени компенсировать последствия снижения цен на мясо птицы в Европе", - прогнозируют в компании.

В МХП ожидают, что в долгосрочной перспективе цены на птицу на основных рынках сбыта компании будут постепенно корректироваться. Как ответ на рост производственных затрат, вызванных повышением цен на зерно.

"Компания также рассчитывает получить большую выгоду от своего перехода к стратегии большого производства продуктов с добавленной стоимостью и мяса птицы без антибиотиков, которые сначала будут продаваться под брендом "Наша Ряба", - резюмировали в МХП.

Справка: МХП является ведущим производителем и экспортером куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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