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В МХП Косюка розповіли, як впоралися з незвичною комбінацією викликів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. В МХП Юрія Косюка повідомили, що незважаючи на виклики, спричинені глобальною пандемією COVID-19, вони досягли доволі гарних результатів у другому кварталі та першому півріччі 2020 року, передає УНН.

В МХП Косюка розповіли, як впоралися з незвичною комбінацією викликів

"Попри незвичну комбінацію викликів, з якими компанія зіткнулася цього року, ми розраховуємо на фінансові результати за весь рік на рівні 2019 року", - зазначили в компанії.

Причини зменшення показників очевидні, кажуть в МХП.

"У зв'язку з COVID-19 було тимчасово припинено експорт. З березня по травень 2020 всі ринки поступово було відкрито. Наслідки пандемії призвели до майже повного припинення діяльності сфери HoReCa та різкого зменшення попиту на філе в ЄС та країнах Близького Сходу. МХП компенсував наслідки в результаті збільшення попиту на птицю в Україні.

МХП розглядає можливості як на експортних ринках, так і в Україні, як ключовий двигун до кінця 2020 року. Крім того, придбання Perutnina Ptuj у 2019 році призвело до сильніших, аніж очікувалося, фінансових результатів завдяки оптимізації витрат та сильної позиції компанії у брендованих продуктах із вищою доданою вартістю", - розповіли в компанії.

Також констатували, що у всьому світі сектор птахівництва пережив надзвичайно складний час у першій половині року, але МХП вдалося впоратись з ситуацією, забезпечити як гідний результат, так і продовольчу безпеку країни.

Довідка УНН. Агрохолдинг МХП - найбільший виробник і експортер курятини в Україні (ТМ Наша Ряба). Продукцію МХП купують 85 країн світу. Компанія належить Юрію Косюку.

Раніше УНН повідомляв, що МХП виділив державі 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Також повідомлялось, що "Наша Ряба" поки єдина курятина в Україні, яка пройшла тест на відсутність антибіотиків.

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