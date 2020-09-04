В МХП Косюка рассказали, как справились с необычной комбинацией вызовов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В МХП Юрия Косюка сообщили, что несмотря на вызовы, вызванные глобальным пандемией COVID-19, они достигли довольно хороших результатов во втором квартале и первом полугодии 2020 года, передает УНН.
"Несмотря на необычную комбинацию вызовов, с которыми компания столкнулась в этом году, мы рассчитываем на финансовые результаты за весь год на уровне 2019 года", - отметили в компании.
Причины уменьшения показателей очевидны, говорят в МХП.
"В связи с COVID-19 был временн приостановлен экспорт. С марта по май 2020 года все рынки постепенно были открыты. Последствия пандемии привели к почти полному прекращению деятельности сферы HoReCa и резкому уменьшению спроса на филе в ЕС и странах Ближнего Востока. МХП компенсировал последствия в результате увеличения спроса на птицу в Украине.
МХП рассматривает возможности как на экспортных рынках, так и в Украине, как ключевой двигатель до конца 2020 года. Кроме того, приобретение Perutnina Ptuj в 2019 году привело к более сильным, чем ожидалось, финансовым результатам благодаря оптимизации расходов и сильной позиции компании в брендированных продуктах с высокой добавленной стоимостью", - рассказали в компании.
Также констатировали, что во всем мире сектор птицеводства пережил чрезвычайно сложное время в первой половине года, но МХП удалось справиться с ситуацией, обеспечить как достойный результат, так и продовольственную безопасность страны.
Справка УНН. Агрохолдинг МХП - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине (ТМ Наша Ряба). Продукцию МХП покупают 85 стран мира. Компания принадлежит Юрию Косюку.
Ранее УНН сообщал, что МХП выделил государству 84 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Также сообщалось, что "Наша Ряба" пока единственная курятина в Украине, которая прошла тест на отсутствие антибиотиков.