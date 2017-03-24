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В.Медведчук: "вихід" російського інвестора з України матиме вкрай негативні наслідки

В.Медведчук: "вихід" російського інвестора з України матиме вкрай негативні наслідки

Київ • УНН

 • 9276 перегляди

Всі російські банки з державним капіталом, представлені на українському ринку, розглядають можливість відходу з України, заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова. "Ми точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які сьогодні працюють в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж... тому що в сьогоднішніх умовах, на жаль, про якийсь розвиток цих банків на території України говорити не можна", ― зазначила вона.

КИЇВ. 24 березня. УНН. Важливо розуміти, що "вихід" російського інвестора з української банківської сфери буде мати вкрай негативні наслідки не тільки для фінансової системи, але і для економіки України в цілому. По суті, ввівши санкції проти російських фінустанов, Київ заклав міну уповільненої дії. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху "Український вибір — право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

“По-перше, під удар ризикують потрапити вкладники банків. За даними регулятора, в п'яти банках, які потрапили під санкції, розміщені вклади пересічних українців на 21 млрд грн. При цьому ФГВФО гарантує повернення лише 8,5 млрд грн. До того ж у цих банках розміщені ще й 15 млрд грн юридичних осіб", — сказав В.Медведчук.

Політик додав, що “по-друге, і це головне, така політика Києва остаточно відіб'є у іноземних інвесторів бажання вкладати гроші в українську економіку. Непередбачуваність, непослідовність так званих реформ, що проводяться в Україні, змушує інвесторів обходити Україну десятою дорогою".

“Ситуація з українськими "дочками“ російських банків досить повчальна не тільки для російських, але і для західних інвесторів. Судіть самі: тільки протягом 2015-2016 років материнські структури російських банків інвестували в Україну в якості докапіталізації своїх українських "дочок“ 2,9 млрд дол. І саме проти цих банків, завдяки яким наша економіка трималася на плаву під час економічних катаклізмів, сьогодні вводяться санкції", — зазначив В.Медведчук.

За його словами, “примітно, що для самих материнських структур російських банків українські санкції не будуть болісними. "Прямий ефект від санкцій буде обмежений для російських материнських банків, оскільки їх ризики в Україні складають дуже малу частину їх балансів“, ― впевнені аналітики рейтингового агентства Moody's. Зате така політика Києва — це чіткий сигнал для всіх іноземних інвесторів: вкладення грошей в Україну вкрай небезпечно".

“І в цьому плані більш ніж показова реакція МВФ. Зняття з порядку денного засідань Ради директорів МВФ питання про виділення Україні траншу красномовніше (а головне ― зрозуміліше) всіх розгромних заяв Європи і США з приводу неприпустимості блокади Донбасу", — додав В.Медведчук.

За словами політика, “розуміючи вкрай негативний вплив останніх рішень РНБОУ щодо блокування вантажоперевезень з Донбасом, усвідомлюючи величезні ризики для нестабільної української економіки, у фонді взяли паузу для оцінки подій“. Кредитори чудово розуміють: країна, доведена блокадою до економічного колапсу, не в змозі платити за рахунки. А займатися "благодійністю" відносно українських "реформаторів" Захід аж ніяк не має наміру".

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