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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук: "исход" российского инвестора из Украины будет иметь крайне негативные последствия

В.Медведчук: "исход" российского инвестора из Украины будет иметь крайне негативные последствия

Киев • УНН

 • 9276 просмотра

Все российские банки с государственным капиталом, представленные на украинском рынке, рассматривают возможность ухода из Украины, заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова. “Мы точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже... потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя”, ― отметила она.

КИЕВ. 24 марта. УНН. Важно понимать, что “исход” российского инвестора из украинской банковской сферы будет иметь крайне негативные последствия не только для финансовой системы, но и для экономики Украины в целом. По сути, введя санкции против российских финучреждений, Киев заложил мину замедленного действия. Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.

“Во-первых, под удар рискуют попасть вкладчики банков. По данным регулятора, в пяти банках, попавших под санкции, размещены вклады рядовых украинцев на 21 млрд грн. При этом ФГВФЛ гарантирует возвращение только 8,5 млрд грн. К тому же в этих банках размещены еще и 15 млрд грн юридических лиц”, — сказал В.Медведчук.

Политик добавил, что “во-вторых, и это главное, такая политика Киева окончательно отобьет у иностранных инвесторов желание вкладывать деньги в украинскую экономику. Непредсказуемость, непоследовательность проводимых в Украине так называемых реформ заставляет инвесторов обходить Украину десятой дорогой”.

“Ситуация с украинскими „дочками“ российских банков весьма поучительна не только для российских, но и для западных инвесторов. Судите сами: только в течение 2015–2016 годов материнские структуры российских банков инвестировали в Украину в качестве докапитализации своих украинских "дочек“ 2,9 млрд дол. И именно против этих банков, благодаря которым наша экономика держалась на плаву во время экономических катаклизмов, сегодня вводятся санкции”, — отметил В.Медведчук.

По его словам, “примечательно, что для самих материнских структур российских банков украинские санкции не окажутся болезненными. "Прямой эффект от санкций будет ограничен для российских материнских банков, поскольку их риски в Украине составляют очень малую часть их балансов“, ― уверены аналитики рейтингового агентства Moody’s. Зато такая политика Киева — это четкий сигнал для всех иностранных инвесторов: вложение денег в Украину крайне небезопасно”.

“И в этом плане более чем показательна реакция МВФ. Снятие с повестки дня заседаний Совета директоров МВФ вопроса о предоставлении Украине транша красноречивее (а главное ― доходчивее) всех разгромных заявлений Европы и США по поводу недопустимости блокады Донбасса”, — добавил В.Медведчук.

По словам политика, “понимая крайне негативное влияние последних решений СНБОУ относительно блокирования грузоперевозок с Донбассом, осознавая огромные риски для нестабильной украинской экономики, в фонде взяли паузу для "оценки событий“. Кредиторы прекрасно понимают: страна, доведенная блокадой до экономического коллапса, не в состоянии платить по счетам. А заниматься "благотворительностью“ в отношении украинских "реформаторов“ Запад отнюдь не намерен”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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