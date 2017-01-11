В.Лутковська оскаржує в КСУ норми КПК щодо продовження запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності положень речення третього ч.3 ст.315 Кримінального процесуального кодексу України. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.
“Оскаржуване положення третього речення ч.3 ст.315 КПК передбачає, що за відсутності клопотань сторін кримінального провадження про зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, застосування таких заходів вважається продовженим”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається у поданні, оскаржуване положення ст.315 КПК дозволяє за відсутності клопотань про скасування або зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту вважати продовженими просто автоматично. Це положення не зобов’язує суд ані мотивувати рішення щодо необхідності продовження застосування таких запобіжних заходів, ані вказувати строк, на який захід продовжується.
“Таким чином, оскаржуване положення уможливлює продовження обмеження свободи особи лише на підставі законодавчого положення. Відсутність обов’язку вдаватись до такого аналізу та відображати його в судових рішеннях призводить до автоматичного обмеження свободи особи тільки на тій підставі, що провадження у її кримінальній справі триває. Беручи до уваги презумпцію невинуватості до постановлення обвинувального вироку судом, таке обмеження свободи є свавільним”, — йдеться у конституційному поданні Омбудсмана.
Таким чином, керуючись статями 101 і 147, частиною другою статті 150 Конституції України, п. 1 статті 13, статтею 39 Закону України “Про Конституційний Суд України”, п. 3 частини першої статті 13 та статтею 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, Валерія Лутковська просить КСУ визнати положення речення третього частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України таким, що не відповідає положенням ч.1 ст.8 та ч.2 ст.29 Конституції України у їх взаємозв’язку.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, відповідне конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату Суду.