В.Лутковская оспаривает в КСУ нормы УПК о продлении меры пресечения

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КИЕВ. 11 января. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно конституционности положений предложения третьего ч.3 ст.315 Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе омбудсмена Украины.

"Обжалуемое положение третьего предложения ч.3 ст.315 УПК предусматривает, что при отсутствии ходатайств сторон уголовного производства об изменении или отмене мер обеспечения уголовного производства, избранных в ходе досудебного расследования, применение таких мер считается продленным", - говорится в сообщении.

Как отмечается в представлении, обжалуемое положение ст.315 УПК позволяет при отсутствии ходатайств об отмене или изменении меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста считать продленными просто автоматически. Это положение не обязывает суд ни мотивировать решение о необходимости продолжения применения таких мер, ни указывать срок, на какое мероприятие продолжается.

"Таким образом, обжалуемое положение делает возможным продолжение ограничения свободы личности только на основании законодательного положения. Отсутствие обязанности прибегать к такому анализу и отображать его в судебных решениях приводит к автоматическому ограничению свободы личности только на том основании, что производство по ее уголовному делу продолжается. Принимая во внимание презумпцию невиновности до вынесения обвинительного приговора судом, такое ограничение свободы является произвольным", - говорится в конституционном представлении Омбудсмана.

Таким образом, руководствуясь статьями 101 и 147, частью второй статьи 150 Конституции Украины, п. 1 статьи 13, статьей 39 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", п. 3 части первой статьи 13 и статьей 15 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украина по правам человека", Валерия Лутковская просит КСУ признать положения предложения третьего части третьей статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины таким, что не соответствует положениям ч.1 ст.8 и ч.2 ст.29 Конституции Украины в их взаимосвязи.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, соответствующее конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

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