В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

Американські конгресмени Браян Фітцпатрік, Майк Тернер і Джеррі Конноллі представили проєкт резолюції, яка підтверджує невизнання США російської окупації українських територій. Передусім йдеться про окуповані росіянами території Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повідомляє УНН з посиланням на сторінку конгресмена Фітцпатріка в Facebook.

Так само, як ми відмовилися визнавати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресію Росії проти України. Кордони не можна перемалювати силою - зазначив конгресмен.

Фіцпатрік також наголосив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність абсолютною. Він також додав, що будь-яка спроба визнати претензії росії на окуповані нею території є зрадою міжнародного права та демократичних цінностей.

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Саме тому, поряд з делегацією Парламентської Асамблеї НАТО, конгресменами Майком Тернером та Джеррі Коннеллі я представив Резолюцію про невизнання - визначальну заяву політики США проти незаконної війни путіна - повідомив конгресмен.

За його словами, в резолюції окреслено наступні пункти:

відхиляються будь-які російські претензії щодо суверенної української території — включаючи Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізьку та Херсон;

забезпечується, що жодна політика або дії США не означатимуть визнання незаконної окупації українських територій з боку росії;

закріплює непохитну відданість Америки незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України.

Доповнення

Також стало відомо, що республіканці-голови комітетів Палати представників і Сенату США з питань збройних сил виступили зі спільною заявою, у якій розкритикували ідею радикальної зміни структури командування збройних сил США. Вони заявили, що "не приймуть" ці зміни без узгодження з Конгресом та іншими агентствами.

Варто зазначити, що ця заява є першим серйозним випадком, коли законодавці-республіканці виступають проти Трампа під час його другого терміну.