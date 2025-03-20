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В Конгрессе США представили резолюцию о непризнании оккупации украинских территорий

Киев • УНН

 • 160033 просмотра

Американские конгрессмены представили резолюцию о непризнании США российской оккупации Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это подтверждает приверженность независимости Украины.

В Конгрессе США представили резолюцию о непризнании оккупации украинских территорий

Американские конгрессмены Брайан Фитцпатрик, Майк Тернер и Джерри Коннолли представили проект резолюции, подтверждающей непризнание США российской оккупации украинских территорий. Прежде всего речь идет об оккупированных россиянами территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сообщает УНН со ссылкой на страницу конгрессмена Фитцпатрика в Facebook

Так же, как мы отказались признавать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать агрессию России против Украины. Границы нельзя перерисовать силой

- отметил конгрессмен. 

Фитцпатрик также подчеркнул, что суверенитет Украины является незыблемым, а ее независимость абсолютной. Он также добавил, что любая попытка признать притязания россии на оккупированные ею территории является предательством международного права и демократических ценностей.

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Именно поэтому, наряду с делегацией Парламентской Ассамблеи НАТО, конгрессменами Майком Тернером и Джерри Коннелли я представил Резолюцию о непризнании - определяющее заявление политики США против незаконной войны путина

- сообщил конгрессмен.

По его словам, в резолюции очерчены следующие пункты:

  • отклоняются любые российские притязания на суверенную украинскую территорию - включая Крым, Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсон;
    • обеспечивается, что никакая политика или действия США не будут означать признание незаконной оккупации украинских территорий со стороны россии;
      • закрепляет непоколебимую приверженность Америки независимости, территориальной целостности и международному праву Украины.

        Дополнение

        Также стало известно, что республиканцы-председатели комитетов Палаты представителей и Сената США по вопросам вооруженных сил выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали идею радикального изменения структуры командования вооруженных сил США. Они заявили, что "не примут" эти изменения без согласования с Конгрессом и другими агентствами.

        Стоит отметить, что это заявление является первым серьезным случаем, когда законодатели-республиканцы выступают против Трампа во время его второго срока.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

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