В Конго через сильний вітер перекинувся човен: десятки загиблих
Щонайменше 19 людей загинули внаслідок катастрофи човна на озері Маї-Ндомбе в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Про це повідомив губернатор одноіменної провінції Нкосо Кевані Лебон, інформує УНН із посиланням на Reuters.
Зазначається, що човен вирушив з села Кірі до столиці країни Кіншаси.
Причиною інциденту став сильний вітер на озері, який вивів з ладу один із двох двигунів човна, що призвело до його перекидання. Вчора ми знайшли дев'ять тіл, а сьогодні ще десять було витягнуто з води, в результаті чого загальна кількість загиблих досягла 19
У свою чергу національний представник території Мушіє в провінції Маї-Ндомбе Фредді Бонзеке Ілікі, оцінив, що на човні було щонайменше 200 пасажирів, і сказав, що пошуки тіл тривають.
Саме після таких інцидентів ми виявляємо, що правила щодо тоннажу та пасажиромісткості не дотримувалися
Видання вказує, що річкові судна є основним видом транспорту в багатьох сільських районах ДРК, але судна часто застаріли, і аварії трапляються часто.
Понад 3,2 мільйона людей у Демократичній Республіці Конго живуть поруч з ерозійними каналами, що руйнують цілі квартали міст. Довжина тріщин перевищує 700 км, і їх кількість майже подвоїлася з 2010 по 2023 рік через розширення міст.
