29 листопада, 18:27 • 9930 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 16982 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 15610 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 16110 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 16538 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14445 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14439 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13865 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14890 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
В Конго через сильний вітер перекинувся човен: десятки загиблих

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок катастрофи човна на озері Маї-Ндомбе в Демократичній Республіці Конго. Причиною інциденту став сильний вітер, який вивів з ладу один із двигунів, що призвело до перекидання судна.

В Конго через сильний вітер перекинувся човен: десятки загиблих

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок катастрофи човна на озері Маї-Ндомбе в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Про це повідомив губернатор одноіменної провінції Нкосо Кевані Лебон, інформує УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що човен вирушив з села Кірі до столиці країни Кіншаси.

Причиною інциденту став сильний вітер на озері, який вивів з ладу один із двох двигунів човна, що призвело до його перекидання. Вчора ми знайшли дев'ять тіл, а сьогодні ще десять було витягнуто з води, в результаті чого загальна кількість загиблих досягла 19

- сказав губернатор.

У свою чергу національний представник території Мушіє в провінції Маї-Ндомбе Фредді Бонзеке Ілікі, оцінив, що на човні було щонайменше 200 пасажирів, і сказав, що пошуки тіл тривають.

Саме після таких інцидентів ми виявляємо, що правила щодо тоннажу та пасажиромісткості не дотримувалися

- зазначив чиновник.

Видання вказує, що річкові судна є основним видом транспорту в багатьох сільських районах ДРК, але судна часто застаріли, і аварії трапляються часто.

Нагадаємо

Понад 3,2 мільйона людей у Демократичній Республіці Конго живуть поруч з ерозійними каналами, що руйнують цілі квартали міст. Довжина тріщин перевищує 700 км, і їх кількість майже подвоїлася з 2010 по 2023 рік через розширення міст.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Демократична Республіка Конго