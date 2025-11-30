$42.190.00
В Конго из-за сильного ветра перевернулась лодка: десятки погибших

Киев • УНН

 • 14 просмотра

По меньшей мере 19 человек погибли в результате крушения лодки на озере Маи-Ндомбе в Демократической Республике Конго. Причиной инцидента стал сильный ветер, который вывел из строя один из двигателей, что привело к опрокидыванию судна.

В Конго из-за сильного ветра перевернулась лодка: десятки погибших

По меньшей мере 19 человек погибли в результате крушения лодки на озере Маи-Ндомбе в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Нкосо Кеван Лебон, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что лодка отправилась из села Кири в столицу страны Киншасу.

Причиной инцидента стал сильный ветер на озере, который вывел из строя один из двух двигателей лодки, что привело к ее опрокидыванию. Вчера мы нашли девять тел, а сегодня еще десять были извлечены из воды, в результате чего общее число погибших достигло 19

- сказал губернатор.

В свою очередь национальный представитель территории Мушие в провинции Маи-Ндомбе Фредди Бонзеке Илики оценил, что на лодке было по меньшей мере 200 пассажиров, и сказал, что поиски тел продолжаются.

Именно после таких инцидентов мы обнаруживаем, что правила относительно тоннажа и пассажировместимости не соблюдались

- отметил чиновник.

Издание указывает, что речные суда являются основным видом транспорта во многих сельских районах ДРК, но суда часто устарели, и аварии случаются часто.

Напомним

Более 3,2 миллиона человек в Демократической Республике Конго живут рядом с эрозионными каналами, разрушающими целые кварталы городов. Длина трещин превышает 700 км, и их количество почти удвоилось с 2010 по 2023 год из-за расширения городов.

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Демократическая Республика Конго