Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших

По меньшей мере 193 человека погибли в двух смертельных авариях лодок в течение двух дней в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Подробности

По словам властей, в результате первого инцидента лодка с почти 500 пассажирами загорелась и перевернулась на реке Конго на территории Луколела в провинции Экватор. По данным Министерства гуманитарных дел Конго, около 107 человек погибли, еще 146 пропали без вести.

В другом случае по меньшей мере 86 человек погибли в аварии лодки на территории Басанкусу, в той же провинции. Большинство жертв были студентами.

Не совсем понятно, что стало причиной этих аварий, но государственные СМИ объясняют первую из них "неправильной загрузкой и ночным плаванием". Местная общественная организация обвинила правительство и заявила, что количество погибших больше - говорится в сообщении.

Издание указывает, что опрокидывание лодок становится все более частым в этой центральноафриканской стране, поскольку из-за неудовлетворительного состояния дорог все больше людей предпочитают более дешевые деревянные суда, которые могут рассыпаться под весом пассажиров и их вещей. Спасательные жилеты являются редкостью, а лодки обычно перегружены. При этом многие суда курсируют ночью, что затрудняет спасательные работы после аварий.

Напомним

