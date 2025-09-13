$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 11265 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 21974 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 17832 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 28957 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 37481 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 32224 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 30855 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23513 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32648 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20597 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших

Киев • УНН

 • 328 просмотра

По меньшей мере 193 человека погибли в двух авариях лодок на реке Конго в Демократической Республике Конго. Причины аварий не установлены, однако это может быть связано с перегрузкой и плаванием в ночное время.

Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших

По меньшей мере 193 человека погибли в двух смертельных авариях лодок в течение двух дней в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Подробности

По словам властей, в результате первого инцидента лодка с почти 500 пассажирами загорелась и перевернулась на реке Конго на территории Луколела в провинции Экватор. По данным Министерства гуманитарных дел Конго, около 107 человек погибли, еще 146 пропали без вести.

В другом случае по меньшей мере 86 человек погибли в аварии лодки на территории Басанкусу, в той же провинции. Большинство жертв были студентами.

Не совсем понятно, что стало причиной этих аварий, но государственные СМИ объясняют первую из них "неправильной загрузкой и ночным плаванием". Местная общественная организация обвинила правительство и заявила, что количество погибших больше

- говорится в сообщении.

Издание указывает, что опрокидывание лодок становится все более частым в этой центральноафриканской стране, поскольку из-за неудовлетворительного состояния дорог все больше людей предпочитают более дешевые деревянные суда, которые могут рассыпаться под весом пассажиров и их вещей. Спасательные жилеты являются редкостью, а лодки обычно перегружены. При этом многие суда курсируют ночью, что затрудняет спасательные работы после аварий.

Напомним

Роскошная яхта Dolce Vento стоимостью почти 1 миллион долларов затонула у побережья Турции всего через 15 минут после выхода в море. Владелец, капитан и двое членов экипажа успели прыгнуть за борт и добраться до берега.

Паром затонул у Бали: четверо погибших, 38 пропавших без вести03.07.25, 07:04 • 2602 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Демократическая Республика Конго