Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих
Щонайменше 193 особи загинули у двох аваріях човнів на річці Конго в Демократичній Республіці Конго. Причини аварій не встановлені, проте це може бути пов'язано з перевантаженням та плаванням у нічний час.
Деталі
За словами влади, в результаті першого інциденту човен з майже 500 пасажирами загорівся та перекинувся на річці Конго на території Луколела в провінції Екватор. За даними Міністерства гуманітарних справ Конго, близько 107 людей загинули, ще 146 зникли безвісти.
В іншому випадку щонайменше 86 людей загинули в аварії човна на території Басанкусу, в тій самій провінції. Більшість жертв були студентами.
Не зовсім зрозуміло, що стало причиною цих аварій, але державні ЗМІ пояснюють першу з них "неправильним завантаженням та нічним плаванням". Місцева громадська організація звинуватила уряд і заявила, що кількість загиблих більша
Видання вказує, що перекидання човнів стає все частішим у цій центральноафриканській країні, оскільки через незадовільний стан доріг все більше людей віддають перевагу дешевшим дерев'яним суднам, які можуть розсипатися під вагою пасажирів та їхніх речей. Рятувальні жилети є рідкістю, а човни зазвичай перевантажені. При цьому багато суден курсують вночі, що ускладнює рятувальні роботи після аварій.
