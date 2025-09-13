$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 10777 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 20862 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 17262 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 28119 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 36517 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 31972 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 30488 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23467 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32608 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20558 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Щонайменше 193 особи загинули у двох аваріях човнів на річці Конго в Демократичній Республіці Конго. Причини аварій не встановлені, проте це може бути пов'язано з перевантаженням та плаванням у нічний час.

Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих

Щонайменше 193 особи загинули в двох смертельних аваріях човнів протягом двох днів у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

За словами влади, в результаті першого інциденту човен з майже 500 пасажирами загорівся та перекинувся на річці Конго на території Луколела в провінції Екватор. За даними Міністерства гуманітарних справ Конго, близько 107 людей загинули, ще 146 зникли безвісти.

В іншому випадку щонайменше 86 людей загинули в аварії човна на території Басанкусу, в тій самій провінції. Більшість жертв були студентами.

Не зовсім зрозуміло, що стало причиною цих аварій, але державні ЗМІ пояснюють першу з них "неправильним завантаженням та нічним плаванням". Місцева громадська організація звинуватила уряд і заявила, що кількість загиблих більша

- йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що перекидання човнів стає все частішим у цій центральноафриканській країні, оскільки через незадовільний стан доріг все більше людей віддають перевагу дешевшим дерев'яним суднам, які можуть розсипатися під вагою пасажирів та їхніх речей. Рятувальні жилети є рідкістю, а човни зазвичай перевантажені. При цьому багато суден курсують вночі, що ускладнює рятувальні роботи після аварій.

Нагадаємо

Розкішна яхта Dolce Vento вартістю майже 1 мільйон доларів затонула біля узбережжя Туреччини всього через 15 хвилин після виходу в море. Власник, капітан і двоє членів екіпажу встигли стрибнути за борт і дістатися берега.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Демократична Республіка Конго