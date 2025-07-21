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Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
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В Іспанії знайшли мертвим колишнього посадовця МВС України: чоловік помер внаслідок утоплення

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Тіло колишнього посадовця МВС України Ігоря Грушевського виявили в Барселоні. За даними МЗС, смерть настала внаслідок утоплення.

В Іспанії знайшли мертвим колишнього посадовця МВС України: чоловік помер внаслідок утоплення

В іспанській Барселоні в одному з житлових комплексів було виявлено тіло Ігоря Грушевського, колишнього посадовця Міністерства внутрішніх справ України. Генеральне консульство України в Барселоні повідомило, що смерть настала внаслідок утоплення, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

За повідомленням Генерального консульства України в Барселоні, смерть настала внаслідок утоплення. Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну

 - повідомили в МЗС.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що у тому ж житловому комплексі було раніше вбито російського льотчика Максима Кузьмінова, який передислокував свій гвинтокрил на територію України і перейшов на бік нашої держави.

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, за нез'ясованих обставин загинув 61-річний українець Ігор Грушевський – колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України

- повідомляє El Español.

Доповнення

18-річну українську студентку Марію Бугайову знайшли мертвою в Апулії, Італія, неподалік туристичного комплексу, де вона проходила стажування. Дівчина зникла 4 липня, а її тіло виявили повішеним.

У місті Хаасроде у Бельгії в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НПНовини Світу
Міністерство внутрішніх справ України
Бельгія
Італія
Україна
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