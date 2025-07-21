В Испании нашли мертвым бывшего чиновника МВД Украины: мужчина умер в результате утопления
Киев • УНН
Тело бывшего чиновника МВД Украины Игоря Грушевского обнаружили в Барселоне. По данным МИД, смерть наступила в результате утопления.
В испанской Барселоне в одном из жилых комплексов было обнаружено тело Игоря Грушевского, бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины. Генеральное консульство Украины в Барселоне сообщило, что смерть наступила в результате утопления, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.
Детали
По сообщению Генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину
Испанские СМИ сообщают, что в том же жилом комплексе был ранее убит российский летчик Максим Кузьминов, который передислоцировал свой вертолет на территорию Украины и перешел на сторону нашего государства.
В испанском жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова, при невыясненных обстоятельствах погиб 61-летний украинец Игорь Грушевский – бывший чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины
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