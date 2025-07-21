В Испании нашли мертвым бывшего чиновника МВД Украины: мужчина умер в результате утопления

В испанской Барселоне в одном из жилых комплексов было обнаружено тело Игоря Грушевского, бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины. Генеральное консульство Украины в Барселоне сообщило, что смерть наступила в результате утопления, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

По сообщению Генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину - сообщили в МИД.

Испанские СМИ сообщают, что в том же жилом комплексе был ранее убит российский летчик Максим Кузьминов, который передислоцировал свой вертолет на территорию Украины и перешел на сторону нашего государства.

В испанском жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова, при невыясненных обстоятельствах погиб 61-летний украинец Игорь Грушевский – бывший чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины - сообщает El Español.

Дополнение

18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву нашли мертвой в Апулии, Италия, неподалеку от туристического комплекса, где она проходила стажировку. Девушка исчезла 4 июля, а ее тело обнаружили повешенным.

В городе Хаасроде в Бельгии в доме были найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено.