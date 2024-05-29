В Інституті Шалімова розповіли про права донорів
Київ • УНН
У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова повідомили, що кількість операцій з пересадки органів від живих донорів в Україні скорочується і зараз становить менше 40% від усіх операцій з пересадки, оскільки активно впроваджується і популяризується механізм посмертного донорства.
У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова розповіли про права донорів, а також - чому наразі зменшується кількість трансплантацій від живого донора, передає УНН.
Деталі
Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова - потужний трансплантаційний центр, де виконуються всі типи органних трансплантацій, як від живого, так і від посмертного донора.
Трансплантація органів від живого родинного донора регламентується українським законодавством. Наразі в Україні від живого донора проводять органні пересадки нирки і печінки. З початку 2024 року трансплант-команди в Україні провели 220 органних трансплантацій, з них 65 - від живого донора. Варто зауважити, що кількість трансплантацій від живого донора наразі зменшується й складає менше 40%, що пов’язане із активним впровадженням та популяризацією трансплантаційного механізму саме посмертного донорства
Додамо
Як повідомили у Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, забір анатомічного матеріалу у живого донора відбувається лише за наявності висновку консиліуму лікарів та за умови, що завдана його здоров’ю шкода буде меншою, ніж небезпека, що загрожує життю реципієнта.
"У переважній більшості випадків наявність однієї нирки після донорства не впливає на спосіб життя людини. А через 3 місяці після видалення частини печінки, вона досягає в організмі донора попереднього розміру. Хоча, безумовно, хірургічне втручання і донорство все ж несуть певні ризики для фізичного здоров’я донора. Тому люди, які своєю жертовністю дали рідним шанс на повноцінне життя, окрім психологічної винагороди, мають і певні пільги від держави", - зазначено у повідомленні.
Зокрема, живий донор має права на:
• безкоштовне медичне обстеження, пов’язане з донорством органів. Відшкодування додаткових витрат на лікування, харчування та інше відшкодування, спрямоване на реабілітацію;
• безкоштовну допомогу у разі ускладнень стану здоров’я після донорства органів;
• пріоритет в отриманні органів як реципієнт при проведенні трансплантації;
• отримання одноразової відпустки у розмірі 3-днів;
• у разі ускладнень та настання інвалідності, має право на отримання пенсії по інвалідності;
• у разі летального результату – непрацездатні члени сім’ї, які були на утриманні померлого, отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, встановлену законом.