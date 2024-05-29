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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
В институте Шалимова рассказали о правах доноров
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова сообщили, что количество операций по пересадке органов от живых доноров в Украине сокращается и сейчас составляет менее 40% от всех операций по пересадке, поскольку активно внедряется и популяризируется механизм посмертного донорства.
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Участие Байдена в Саммите мира в Швейцарии остается неопределенным, поскольку США не подтвердили его присутствие, возможно, из соображений безопасности. Его присутствие или представительство на высоком уровне со стороны США имеет решающее значение для демонстрации поддержки Западом мирной инициативы Украины.
"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон
Пекин отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, которое ознаменует новую эру "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами.
Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
Литва одобрила выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины в рамках возглавляемой Германией коалиции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.
Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте
Глава Национального банка Украины предложил инновационный механизм "репарационного кредита", при котором Украина будет получать долгосрочные займы от партнеров с обеспечением в виде требований Украины о возмещении ущерба от россии и гарантий из замороженных российских резервов, которые будут использоваться в случае отказа россии выплачивать репарации.
Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин
Из-за усиления российских обстрелов дополнительные населенные пункты в Донецкой области требуют принудительной эвакуации, поскольку противник ведет массированный обстрел населенных пунктов и затрудняет доставку гуманитарной помощи.
В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя
Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ протестировали роботизированное оборудование украинских производителей для медицинской эвакуации с поля боя.
В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv
Государства-члены ЕС намерены согласовать переговорные рамки для начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой в первую неделю июня, хотя Венгрия по-прежнему выдвигает возражения по некоторым вопросам.
Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил команду Национального превентивного механизма в исправительную колонию в Полтавской области после получения информации о пытках и издевательствах над заключенными там.
Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены
Сегодня днем россияне трижды обстреляли город Лиман - повредили 3 двухэтажки и 3 админздания. По меньшей мере 8 человек ранены.