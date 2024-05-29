В институте Шалимова рассказали о правах доноров

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова рассказали о правах доноров, а также - почему сейчас уменьшается количество трансплантаций от живого донора, передает УНН.

Детали

Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова - мощный трансплантационный центр, где выполняются все типы органных трансплантаций, как от живого, так и от посмертного донора.

Трансплантация органов от живого семейного донора регламентируется украинским законодательством. Сейчас в Украине от живого донора проводят органные пересадки почки и печени. С начала 2024 года трансплант-команды в Украине провели 220 органных трансплантаций, из них 65 - от живого донора. Стоит отметить, что количество трансплантаций от живого донора сейчас уменьшается и составляет менее 40%, что связано с активным внедрением и популяризацией трансплантационного механизма именно посмертного донорства - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, забор анатомического материала у живого донора происходит только при наличии заключения консилиума врачей и при условии, что нанесенный его здоровью вред будет меньше, чем опасность, угрожающая жизни реципиента.

"В подавляющем большинстве случаев наличие одной почки после донорства не влияет на образ жизни человека. А через 3 месяца после удаления части печени, она достигает в организме донора предыдущего размера. Хотя, безусловно, хирургическое вмешательство и донорство все же несут определенные риски для физического здоровья донора. Поэтому люди, которые своей жертвенностью дали родным шанс на полноценную жизнь, кроме психологического вознаграждения, имеют и определенные льготы от государства", - указано в сообщении.

В частности, живой донор имеет права на:

* бесплатное медицинское обследование, связанное с донорством органов. Возмещение дополнительных расходов на лечение, питание и другое возмещение, направленное на реабилитацию;

* бесплатная помощь в случае осложнений со здоровьем после донорства органов;

* приоритет в получении органов как реципиент при проведении трансплантации;

* получение одноразового отпуска в размере 3-дней;

* в случае осложнений и наступления инвалидности, имеет право на получение пенсии по инвалидности;

* в случае летального исхода – нетрудоспособные члены семьи, которые были на иждивении умершего, получают пенсию в связи с потерей кормильца, установленную законом.