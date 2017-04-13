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В.Гройсман лукавить, коли обіцяє не переглядати акцизи на алкоголь до кінця року - О.Охріменко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Восени цього року уряд підвищить ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби. Адже, це є однією із вимог Угоди про асоціацію з ЄС. Про це УНН повідомив економічний експерт Олександр Охріменко, коментуючи запевнення Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у тому, що акцизи на алкоголь цього року підвищуватися не будуть.

“Акцизи будуть підвищуватися, адже Україна підписала угоду про Асоціацію, де прописано, що акцизи на алкогольні та тютюнові вироби повинні бути як у Європі. Для чого це робиться? Вважається, коли ринки будуть більш інтегровані — це допоможе уникнути контрабанди. Відтак, коли він (Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман — ред ) говорив, що уряд не планує переглядати акцизи на алкоголь цього року, думаю, що він вирішив перекрутити. Як на мене, він (В.Гройсман — ред.) знає про вимогу ЄС і знає, що все одно доведеться підвищувати акцизи восени. Прем’єр дав таку відповідь із розрахунку на те, що до осені народ вже забуде... Знижувати акцизи однозначно не будуть, адже стоїть чітка мета: щоб у нас ціна на алкогольні та тютюнові вироби були ідентичні до європейських”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На наступному засіданні податковий комітет розгляне пропозицію про зменшення алкогольних акцизів

При цьому, за словами експерта, в ЄС не пов’язують тінізацію ринку алкогольної продукції із зависокими акцизами.

"Щодо детінізації ринку алкогольних напоїв, то ту справа у тому, що Угода про асоціацію не розглядає це питання у контексті зменшення акцизів на відповідну продукцію. В ЄС констатують, що із тінізацією повинні боротись контролюючі органи. Більше того, навіть, в одному із аналізів зауважено, що підвищення акцизів — це “дуже добре, це стимулює цивілізований ринок”. Але там також чітко прописано, що для того, аби детінізувати цей ринок — треба покращити роботу правоохоронних органів. У МВФ не розглядають детінізацію за рахунок зменшення акцизів", — пояснив О.Охріменко.

Разом з тим, в Україні, на фоні неодноразового підвищення акцизів на алкогольну продукцію, відбувається падіння обсягів легального виробництва.

Зокрема, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні у лютому 2017 року, у порівнянні із аналогічним місяцем 2016 року, зменшилося на 27,6% — до 2 млн 28 тис. дал.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, ринок легального алкоголю в Україні переживає період стагнації вже шостий рік поспіль. Виною всьому — непродумана податкова політика держави.

Як наслідок, бюджет недоотримує близько 9 млрд грн на рік і росте кількість отруєнь сурогатом

Експерти ринку при цьому констатують, що уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв.

А правоохоронці та контролери неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову.

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