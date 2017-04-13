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В.Гройсман лукавит, когда обещает не пересматривать акцизы на алкоголь до конца года - А.Охрименко

В.Гройсман лукавит, когда обещает не пересматривать акцизы на алкоголь до конца года - А.Охрименко

Киев  •  УНН

 • 17275 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Осенью этого года правительство повысит ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия, поскольку это является одним из требований Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом УНН сообщил экономический эксперт Александр Охрименко, комментируя заверения Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в том, что акцизы на алкоголь в этом году повышаться не будут.

"Акцизы будут повышаться, ведь Украина подписала соглашение об ассоциации, где прописано, что акцизы на алкогольные и табачные изделия должны быть как в Европе. Для чего это делается? Считается, когда рынки будут более интегрированные - это поможет избежать контрабанды. Поэтому, когда он (премьер-министр Украины Владимир Гройсман - ред.) говорил, что правительство не планирует пересматривать акцизы на алкоголь в этом году, думаю, что он решил перекрутить. Как по мне, он (В.Гройсман - ред.) знает о требовании ЕС и знает, что все равно придется повышать акцизы осенью. Премьер дал такой ответ из расчета на то, что к осени народ уже забудет ... Снижать акцизы однозначно не будут, ведь стоит четкая цель: чтобы у нас цены на алкогольные и табачные изделия были идентичны европейским", - сказал он.

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При этом, по словам эксперта, в ЕС не связывают тенизацию рынка алкогольной продукции со слишком высокими акцизами.

Относительно детенизации рынка алкогольных напитков, то тут дело в том, что Соглашение об ассоциации не рассматривает этот вопрос в контексте уменьшения акцизов на соответствующую продукцию. В ЕС констатируют, что с тенизацией должны бороться контролирующие органы. Более того, даже в одном из анализов отмечено, что повышение акцизов - это "очень хорошо, это стимулирует цивилизованный рынок". Но там также четко прописано, что для того, чтобы детенизировать этот рынок - нужно улучшить работу правоохранительных органов. В МВФ не рассматривают детенизацию за счет уменьшения акцизов", - пояснил А.Охрименко.

Вместе с тем, в Украине, на фоне неоднократного повышения акцизов на алкогольную продукцию, происходит падение объемов легального производства.

В частности, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, уменьшилось на 27,6% - до 2 млн 28 тыс. дал.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя в Украине переживает период стагнации уже шестой год подряд. Виной всему - непродуманная налоговая политика государства.

Как следствие, бюджет недополучает около 9 млрд грн в год и растет количество отравлений суррогатом.

Эксперты рынка при этом констатируют, что правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков.

А правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-за коррупционной составляющей.

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