В Естонії обговорили недопущення Росії в ПАРЄ

КИЇВ. 1 червня. УНН. Головною темою бесіди президент Керсти Кальюлайд з тими депутатами Рійгікогу, які будуть представляти Естонію в Парламентській Асамблеї Ради Європи, стало питання про можливість відновлення повноважень російської делегації в асамблеї. Представники Естонії не готові голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. Про це повідомляє УНН з посиланням на err.