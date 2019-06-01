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В Естонії обговорили недопущення Росії в ПАРЄ

В Естонії обговорили недопущення Росії в ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Головною темою бесіди президент Керсти Кальюлайд з тими депутатами Рійгікогу, які будуть представляти Естонію в Парламентській Асамблеї Ради Європи, стало питання про можливість відновлення повноважень російської делегації в асамблеї. Представники Естонії не готові голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. Про це повідомляє УНН з посиланням на err.

У короткій заяві після зустрічі президент нагадала передісторію питання: "У квітні 2014 року через події в Криму делегацію Росії в ПАРЄ позбавили права голосу, права очолювати керівні органи Асамблеї і брати участь у наглядових місіях. Важливо пам'ятати, що причиною цих санкцій стало грубе порушення Росією норм міжнародного права".

У відповідь на ці санкції Росія перестала платити членські внески і заявляла про можливий вихід з Ради Європи. В такому випадку громадяни Росії можуть позбутися можливості звертатися до Європейського суду з прав людини. У червні на розгляд сесії Парламентської Асамблеї буде, мабуть, винесений новий варіант регламенту організації, який відкриє шлях до повернення Росії в ПАРЄ.

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"Хоча формально будуть обговорюватися процедурні питання, всі прекрасно розуміють, що насправді вирішувати будуть питання про подальший статус Росії в цій організації", - сказав "Актуальній камері" депутат Рійгікогу, член естонської делегації в ПАРЄ Еерік-Нійлес Крос.

Судячи зі слів майбутнього керівника естонської делегації, представники країни не готові голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ.

"Делегація, яка складається з трьох осіб (на даний момент я хочу відзначити, що я не буду присутній на першому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи) і, судячи з нашими попередніми обговоренням, всі члени делегації, які будуть присутні, вони будуть голосувати проти того , щоб повернути право голосу (Росії) ", - заявила депутат Рійгікогу, глава естонської делегації в ПАРЄ Марія Юферева-Скуратівський.

За наявною інформацією, таку ж позицію займають Латвія, Литва, Грузія і Україна. До Ради Європи входять всі країни континенту, за винятком Білорусії.

Нагадаємо, раніше в Естонії заявили, що РФ не може бути членом Ради Європи через агресію.

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