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В Эстонии обсудили недопущение России в ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 13763 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Главной темой беседы президент Керсти Кальюлайд с теми депутатами Рийгикогу, которые будут представлять Эстонию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, стал вопрос о возможности восстановления полномочий российской делегации в ассамблее. Представители Эстонии не готовы голосовать за восстановление полномочий России в ПАСЕ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на err.

В коротком заявлении после встречи президент напомнила предысторию вопроса: "В апреле 2014 года из-за событий в Крыму делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса, права возглавлять руководящие органы Ассамблеи и участвовать в наблюдательных миссиях. Важно помнить, что причиной этих санкций стало грубое нарушение Россией норм международного права".

В ответ на эти санкции Россия перестала платить членские взносы и заявляла о возможном выходе из Совета Европы. В таком случае граждане России лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека. В июне на рассмотрение сессии Парламентской Ассамблеи будет, видимо, вынесен новый вариант регламента организации, который откроет путь к возвращению России в ПАСЕ.

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"Хотя формально будут обсуждаться процедурные вопросы, все прекрасно понимают, что на самом деле решать будут вопрос о дальнейшем статусе России в этой организации", - сказал "Актуальной камере" депутат Рийгикогу, член эстонской делегации в ПАСЕ Ээрик-Нийлес Кросс.

Судя по словам будущего руководителя эстонской делегации, представители страны не готовы голосовать за восстановление полномочий России в ПАСЕ.

"Делегация, которая состоит из трех человек (на данный момент я хочу отметить, что я не буду присутствовать на первом заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы) и, судя по нашим предварительным обсуждениям, все члены делегации, которые будут присутствовать, они будут голосовать против того, чтобы вернуть право голоса (России)", - заявила депутат Рийгикогу, глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски.

По имеющейся информации, такую же позицию занимают Латвия, Литва, Грузия и Украина. В Совет Европы входят все страны континента, за исключением Белоруссии.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что РФ не может быть членом Совета Европы из-за агрессии. 

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