В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні. Про це інформують Військово-морські Сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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При цьому, за даними ВМС ЗСУ, станом на 06:00 14.04.2025 в Середземному морі зафіксовані 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 1 судно, яке продовжило рух з протоки Босфор