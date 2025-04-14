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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 4164 перегляди

В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні. Про це інформують Військово-морські Сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

При цьому, за даними ВМС ЗСУ, станом на 06:00 14.04.2025 в Середземному морі зафіксовані 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 1 судно, яке продовжило рух з протоки Босфор

  - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ВМС ЗСУ додали, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаНовини Світу
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
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