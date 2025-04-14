В Черном и Азовском морях корабли врага отсутствуют - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях по состоянию на 14 апреля 2025 года вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля с ракетами "Калибр".
В Черном и Азовском морях вражеские корабли сейчас отсутствуют. Об этом информируют Военно-морские Силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
При этом, по данным ВМС ВСУ, по состоянию на 06:00 14.04.2025 в Средиземном море зафиксированы 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 6 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 1 судно, которое продолжило движение из пролива Босфор
Кроме того, в ВМС ВСУ добавили, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
25 марта США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.