В Брюсселі пройде позачергове засідання Ради НАТО-Україна через нещодавні атаки рф - Сибіга

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна відбудеться у Брюсселі у понеділок, 1 вересня, на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки рф. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.

Ми очікуємо цілеспрямованої дискусії щодо спільних кроків для адекватного реагування на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців - йдеться у повідомленні.

Міністр висловив вдячність НАТО та всім союзникам, які продовжують виявляти "рішучу підтримку Україні та змістовних мирних зусиль". "москва має відчувати сильніший тиск внаслідок затягування війни", - закликав Сибіга.

Нагадаємо

В ніч на 30 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 537 дронів та 45 ракет. Сили ППО знешкодили 510 безпілотників та 38 ракет.

Масштабний удар рф по Києву: Президент повідомив про 25 загиблих