В Брюсселі пройде позачергове засідання Ради НАТО-Україна через нещодавні атаки рф - Сибіга

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 1150 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
10:13 • 2660 перегляди
Зірвано посадку літака з президентом Єврокомісії, підозрюється втручання рф - Financial Times
Ексклюзив
09:15 • 41422 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 34328 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 60550 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 69871 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 65886 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 56367 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 30694 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23374 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4м/с
38%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 63338 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 62834 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 50433 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 48124 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 40444 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 13517 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 60546 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 69866 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 65881 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 56364 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Королева Камілла
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Львів
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 3626 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 130602 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 261596 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 283346 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 279231 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Times
ChatGPT
Мі-8

В Брюсселі пройде позачергове засідання Ради НАТО-Україна через нещодавні атаки рф - Сибіга

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна відбудеться 1 вересня у Брюсселі на запит України. Обговорять спільні кроки у відповідь на ескалацію терору рф після нещодавніх атак.

В Брюсселі пройде позачергове засідання Ради НАТО-Україна через нещодавні атаки рф - Сибіга

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна відбудеться у Брюсселі у понеділок, 1 вересня, на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки рф. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.

Ми очікуємо цілеспрямованої дискусії щодо спільних кроків для адекватного реагування на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців

- йдеться у повідомленні.

Міністр висловив вдячність НАТО та всім союзникам, які продовжують виявляти "рішучу підтримку Україні та змістовних мирних зусиль". "москва має відчувати сильніший тиск внаслідок затягування війни", - закликав Сибіга.

Нагадаємо

В ніч на 30 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 537 дронів та 45 ракет. Сили ППО знешкодили 510 безпілотників та 38 ракет.

Масштабний удар рф по Києву: Президент повідомив про 25 загиблих29.08.25, 19:54 • 7704 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
НАТО
Брюссель
Україна