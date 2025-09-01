В Брюсселе пройдет внеочередное заседание Совета НАТО-Украина из-за недавних атак рф - Сибига

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
09:15 • 33562 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 27946 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 49419 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 58790 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 56142 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 48898 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 29186 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 22958 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53810 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90712 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
38%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 57909 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 57505 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 44912 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 42615 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 35024 просмотра
публикации
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 11233 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 49433 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 58806 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 56157 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 48906 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Королева Камилла
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Львов
Китай
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 2512 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 127993 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 259243 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 281168 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 277242 просмотра
Актуальное
Financial Times
Таймс
ЧатГПТ
Ми-8
Ракетная система С-300

В Брюсселе пройдет внеочередное заседание Совета НАТО-Украина из-за недавних атак рф - Сибига

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Внеочередное заседание Совета НАТО-Украина состоится 1 сентября в Брюсселе по запросу Украины. Обсудят совместные шаги в ответ на эскалацию террора рф после недавних атак.

В Брюсселе пройдет внеочередное заседание Совета НАТО-Украина из-за недавних атак рф - Сибига

Внеочередное заседание Совета НАТО-Украина состоится в Брюсселе в понедельник, 1 сентября, по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки рф. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Мы ожидаем целенаправленной дискуссии относительно совместных шагов для адекватного реагирования на отказ россии от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев

- говорится в сообщении.

Министр выразил благодарность НАТО и всем союзникам, которые продолжают проявлять "решительную поддержку Украине и содержательных мирных усилий". "москва должна чувствовать более сильное давление в результате затягивания войны", - призвал Сибига.

Напомним

В ночь на 30 августа россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 537 дронов и 45 ракет. Силы ПВО обезвредили 510 беспилотников и 38 ракет.

Масштабный удар рф по Киеву: Президент сообщил о 25 погибших29.08.25, 19:54 • 7702 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
НАТО
Брюссель
Украина