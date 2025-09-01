В Брюсселе пройдет внеочередное заседание Совета НАТО-Украина из-за недавних атак рф - Сибига

Внеочередное заседание Совета НАТО-Украина состоится в Брюсселе в понедельник, 1 сентября, по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки рф. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Мы ожидаем целенаправленной дискуссии относительно совместных шагов для адекватного реагирования на отказ россии от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев - говорится в сообщении.

Министр выразил благодарность НАТО и всем союзникам, которые продолжают проявлять "решительную поддержку Украине и содержательных мирных усилий". "москва должна чувствовать более сильное давление в результате затягивания войны", - призвал Сибига.

Напомним

В ночь на 30 августа россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 537 дронов и 45 ракет. Силы ПВО обезвредили 510 беспилотников и 38 ракет.

