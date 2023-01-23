В Австрії зафіксоване найбільше зростання кількості заявок на притулок в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Минулого року в Австрії втричі зросла кількість заявок на отримання притулку, що зробило її країною ЄС з найрізкішим зростанням у всьому блоці, йдеться у звіті Європейської комісії, який потрапив у розпорядження видання Die Welt, пише УНН з посиланням на EurActiv.
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У 2022 році в Європейському Союзі 923 991 особа подала прохання про надання притулку, що в середньому майже вдвічі більше порівняно з попереднім роком. Більшість заявників - вихідці з Сирії, за ними йдуть Афганістан, Туреччина, Венесуела і Колумбія.
"Німеччина, Франція, Іспанія та Австрія є основними країнами призначення для шукачів притулку, в той час як Угорщина, де було зареєстровано лише 46 запитів, отримала найменше заявок. Австрія, яка постійно попереджає про сплеск нелегальної міграції, наклала вето на вступ Румунії і Болгарії до Шенгенської зони через побоювання, що ці дві країни не зможуть здійснювати достатній прикордонний контроль, щоб зупинити легальну міграцію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у понеділок канцлер Австрії Карл Нехаммер вирушить до болгарсько-турецького кордону, щоб оцінити ситуацію, яка там склалася. Напередодні своєї поїздки Нехаммер закликав Європейську комісію діяти і зміцнити європейський кордон. Він наголосив на своїй "повній підтримці Болгарії та Румунії" і зажадав "конкретних дій з боку Єврокомісії для посилення управління зовнішніми кордонами".
"Болгарія повинна бути в змозі створити таку ж потужну прикордонну службу, як у Греції. Для цього повинні бути виділені необхідні кошти з бюджету ЄС", - заявив Нехаммер у суботній заяві.
"Окрім шукачів притулку, близько п'яти мільйонів українців подали заявки на так званий "тимчасовий захист", що дозволяє їм негайно отримати дозвіл на проживання і дає право на роботу в ЄС", - йдеться в повідомленні.
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