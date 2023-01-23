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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Австрии зафиксирован наибольший рост числа заявок на убежище в ЕС

Киев • УНН

 • 1202773 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В прошлом году в Австрии втрое выросло количество заявок на получение убежища, что сделало ее страной ЕС с самым резким ростом во всем блоке, говорится в отчете Европейской комиссии, который попал в распоряжение издания Die Welt, пишет УНН со ссылкой на EurActiv.

В Австрии зафиксирован наибольший рост числа заявок на убежище в ЕС

Детали

В 2022 году в Европейском Союзе 923 991 человек подал прошение о предоставлении убежища, что в среднем почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство заявителей - выходцы из Сирии, за ними следуют Афганистан, Турция, Венесуэла и Колумбия.

"Германия, Франция, Испания и Австрия являются основными странами назначения для искателей убежища, в то время как Венгрия, где было зарегистрировано только 46 запросов, получила меньше всего заявок. Австрия, которая постоянно предупреждает о всплеске нелегальной миграции, наложила вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону из-за опасений, что эти две страны не смогут осуществлять достаточный пограничный контроль, чтобы остановить легальную миграцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер отправится к болгарско-турецкой границе, чтобы оценить ситуацию, которая там сложилась. Накануне своей поездки Нехаммер призвал Европейскую комиссию действовать и укрепить европейскую границу. Он подчеркнул свою "полную поддержку Болгарии и Румынии" и потребовал "конкретных действий со стороны Еврокомиссии для усиления управления внешними границами".

"Болгария должна быть в состоянии создать такую же мощную пограничную службу, как в Греции. Для этого должны быть выделены необходимые средства из бюджета ЕС", - заявил Нехаммер в субботнем заявлении.

"Помимо искателей убежища, около пяти миллионов украинцев подали заявки на так называемую "временную защиту", что позволяет им немедленно получить вид на жительство и дает право на работу в ЕС", - говорится в сообщении.

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