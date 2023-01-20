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Фінляндія на рік продовжила дозвіл на проживання для біженців з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Міграційна служба Фінляндії автоматично продовжує посвідки на тимчасове проживання для українців, які втекли від війни, на рік - до 4 березня 2024 року, пише УНН з посиланням на Yle.

Фінляндія на рік продовжила дозвіл на проживання для біженців з України

Деталі

"Як правило, всі дозволи на проживання мають бути продовжені заявником. Поправка до закону про тимчасовий захист дозволить нам обслуговувати біженців з України без їхньої участі", – вказала регіональний співробітник відділу з питань надання тимчасового захисту Мінна Серрадж.

Інформацію про автоматичне продовження посвідки надішлють листом, а якщо у Міграційної служби країни є номер телефону, також текстовим повідомленням.

"Тим, хто подав заявку на тимчасовий захист і отримав його, важливо переконатися, що центр прийому має правильну контактну інформацію", – радить Серрадж.

З 25 січня 2023 року в онлайн-сервісі Enter Finland за бажанням можна замовити дозвіл на проживання із оновленими датами, однак також можна використовувати стару картку, наголошують у Міграційній службі країни.

Надалі всі дозволи на тимчасовий захист видаватимуть до 4 березня 2024 року.

Міграційна служба Фінляндії нагадує, що з 1 березня українські біженці матимуть можливість отримати постійну прописку у муніципалітеті проживання. У такому випадку вони отримають ті ж права, послуги та обов’язки, як і постійні жителі Фінляндії, однак втратять право на послуги приймальних центрів.

"Якщо клієнт не звертається до місцевого муніципалітету, він залишається клієнтом приймального центру і, таким чином, продовжує отримувати послуги", – пояснює директор відділу результатів приймального відділу Міграційної служби країни Оллі Снеллман.

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