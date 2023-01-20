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Финляндия на год продлила разрешение на проживание для беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 1492940 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Миграционная служба Финляндии автоматически продлевает временное разрешение на проживание для украинцев, которые сбежали от войны, на год - до 4 марта 2024 года, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Финляндия на год продлила разрешение на проживание для беженцев из Украины

Детали

"Как правило, все виды на жительство должны быть продлены заявителем. Поправка к закону о временной защите позволит нам обслуживать беженцев из Украины без их участия", – указала региональный сотрудник отдела по вопросам предоставления временной защиты Минна Серрадж.

Информацию об автоматическом продлении вида на жительство пришлют письмом, а если у Миграционной службы страны есть номер телефона, также текстовым сообщением.

"Тем, кто подал заявку на временную защиту и получил ее, важно убедиться, что центр приема имеет правильную контактную информацию", – советует Серрадж.

С 25 января 2023 года в онлайн-сервисе Enter Finland по желанию можно заказать вид на жительство с обновленными датами, однако также можно использовать старую карточку, отмечают в Миграционной службе страны.

В дальнейшем все разрешения на временную защиту будут выдаваться до 4 марта 2024 года.

Миграционная служба Финляндии напоминает, что с 1 марта украинские беженцы смогут получить постоянную прописку в муниципалитете проживания. В таком случае они получат те же права, услуги и обязанности, как и постоянные жители Финляндии, однако потеряют право на услуги приемных центров.

"Если клиент не обращается в местный муниципалитет, он остается клиентом приемного центра и, таким образом, продолжает получать услуги", – объясняет директор отдела результатов приемного отдела Миграционной службы страны Олли Снеллман.

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