Финляндия на год продлила разрешение на проживание для беженцев из Украины

Детали

"Как правило, все виды на жительство должны быть продлены заявителем. Поправка к закону о временной защите позволит нам обслуживать беженцев из Украины без их участия", – указала региональный сотрудник отдела по вопросам предоставления временной защиты Минна Серрадж.

Информацию об автоматическом продлении вида на жительство пришлют письмом, а если у Миграционной службы страны есть номер телефона, также текстовым сообщением.

"Тем, кто подал заявку на временную защиту и получил ее, важно убедиться, что центр приема имеет правильную контактную информацию", – советует Серрадж.

С 25 января 2023 года в онлайн-сервисе Enter Finland по желанию можно заказать вид на жительство с обновленными датами, однако также можно использовать старую карточку, отмечают в Миграционной службе страны.

В дальнейшем все разрешения на временную защиту будут выдаваться до 4 марта 2024 года.

Миграционная служба Финляндии напоминает, что с 1 марта украинские беженцы смогут получить постоянную прописку в муниципалитете проживания. В таком случае они получат те же права, услуги и обязанности, как и постоянные жители Финляндии, однако потеряют право на услуги приемных центров.

"Если клиент не обращается в местный муниципалитет, он остается клиентом приемного центра и, таким образом, продолжает получать услуги", – объясняет директор отдела результатов приемного отдела Миграционной службы страны Олли Снеллман.