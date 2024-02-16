В Авдіївці окупанти зазнають великих втрат у живій силі, лише за добу ліквідовано до півтисячі військових зс рф – Тарнавський
Київ • УНН
Російські війська зазнали великих втрат - до 500 військовослужбовців знищено за один день боїв на Авдіївському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу, підпаливши цистерну із залишками нафталіну, під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції ЗСУ. Тим не менш противник втрачає живу силу, у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія", втрати загарбника на Авдіївському напрямку – найбільші.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Авдіївський напрямок на Донеччині – найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту. У межах міста Авдіївка тривають запеклі бої. Противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.
Згідно з інформацією, яку оприлюднив генерал Тарнавський, збройні сили рф зазнають значних втрат на Авдіївському напрямку.
Зокрема зазначається, що за добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 осіб, що є найбільшими втратами в 2024 році.
Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян.
Втім ворог намагається отримати перевагу на полі бою: застосовує підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу, де в результаті обстрілів горить цистерна із залишками нафталіну; також окупанти зчинили пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму противник намагається штурмувати позиції українських захисників.
Нагадаємо
Проти Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воюють щонайменше 15 000 ворожих солдатів з кількох російських бригад. Військові кажуть, що завдають окупантам масштабних втрат, але ситуація у місті залишається тяжкою.
У Бундесвері попереджають про масштабне переозброєння рф: суспільство повинно бути готовим до війни16.02.24, 15:00 • 21856 переглядiв