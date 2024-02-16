В Авдеевке оккупанты несут большие потери в живой силе, только за сутки ликвидировано до полутысячи военных ссс рф - Тарнавский

враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода, подожгли цистерну с остатками нафталина, под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции ВСУ. Тем не менее противник теряет живую силу, во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия", потери захватчика на Авдеевском направлении - самые большие.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Авдеевское направление в Донецкой области - самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта. В районе города Авдеевка продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений. - говорится в заметке.

Согласно информации, которую обнародовал генерал Тарнавский, вооруженные силы рф несут значительные потери на Авдеевском направлении.

В частности отмечается, что за сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек, что является наибольшими потерями в 2024 году.

Львиная доля из этого числа - результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян. - информирует командующий ОСУВ "Таврия".

Впрочем, враг пытается получить преимущество на поле боя: применяет коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода, где в результате обстрелов горит цистерна с остатками нафталина; также оккупанты устроили пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма противник пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Напомним,

Против Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюют не менее 15 000 вражеских солдат из нескольких российских бригад. Военные говорят, что наносят оккупантам масштабные потери, но ситуация в городе остается тяжелой.

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