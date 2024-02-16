В Авдеевке оккупанты несут большие потери в живой силе, только за сутки ликвидировано до полутысячи военных ссс рф - Тарнавский

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  152003 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  233122 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  248566 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  213762 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  207075 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  216620 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250179 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Авдеевке оккупанты несут большие потери в живой силе, только за сутки ликвидировано до полутысячи военных ссс рф - Тарнавский

Российские войска понесли большие потери - до 500 военнослужащих уничтожено за один день боев на Авдеевском направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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В Авдеевке оккупанты несут большие потери в живой силе, только за сутки ликвидировано до полутысячи военных ссс рф - Тарнавский

В столице прошел благотворительный вечер, посвященный творчеству Сергея Святченко, на котором собирали на скорые для военных

Благотворительная выставка коллажей украинско-датского художника Сергея Святченко в киевской галерее Corpus Fine Art собрала средства на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских военных.

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В столице прошел благотворительный вечер, посвященный творчеству Сергея Святченко, на котором собирали на скорые для военных

Взрывы в Кропивницком районе: обошлось без пострадавших и разрушений

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации.

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Взрывы в Кропивницком районе: обошлось без пострадавших и разрушений

Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА

Российская армия второй раз за сегодня атаковала Полтавскую область, по предварительным сообщениям руководителя ОВА Филина Пронина, жертв и разрушений нет.

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Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА

Ситуация в Авдеевке очень тяжелая: бойцы 3 ОШБР ликвидировали уже несколько тысяч оккупантов

Против Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюют не менее 15 000 вражеских солдат из нескольких российских бригад. Военные говорят, что наносят оккупантам масштабные потери, но ситуация в городе остается тяжелой.

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Ситуация в Авдеевке очень тяжелая: бойцы 3 ОШБР ликвидировали уже несколько тысяч оккупантов

В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города, указал командующий Тарнавский.

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В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дальнейшую помощь Украине во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине

Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой

Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.

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Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой

Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал

В Киевской области открылся реабилитационный зал.

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Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал

Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер

Вице-премьер-министр Кубраков обсудил с американскими чиновниками финансовые потребности Украины на восстановление и усиление защиты морского экспорта из-за усиления блокады на польской границе.

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Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер