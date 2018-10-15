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В Amnesty International заявили про викрадення й катування свого співробітника в Інгушетії

В Amnesty International заявили про викрадення й катування свого співробітника в Інгушетії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Дослідник Amnesty International, спрямований до столиці Інгушетії Магасу, Росія, для моніторингу масових протестних мітингів, був викрадений, побитий і піддався інсценуванню страти з боку невідомих, які назвалися співробітниками органів безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Олег Козловський прибув в Магас 5 жовтня для моніторингу мирних протестів, що почалися після підписання 26 вересня між лідерами Інгушетії і Чечні угоди про визначення адміністративного кордону між двома регіонами.

Увечері наступного дня невідомий, який назвався представником організаторів протесту, заманив Козловського в свій автомобіль під приводом організації зустрічі з мітингувальниками. Замість цього його відвезли за межі міста, де його роздягли, почали бити і погрожувати розстріляти. Екзекуція тривала дві години.

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"Вони приставили пістолет до моєї голови і сказали, що збираються мене вбити. Чоловіки назвалися співробітниками місцевого Центру по боротьбі з екстремізмом. Вони зажадали від мене імена моїх контактів в Інгушетії і пригрозили вбити мою дружину і дітей, якщо я повідомлю про те, що сталося", - розповів Олег Козловський.

Невідомі тримали Козловського в напівзігнутому стані, поки машина не доїхала до поля за межами Магаса. Там чоловіки змусили дослідника роздягнутися догола, погрожуючи застрелити його, якщо він спробує втекти. Чоловіки почали вимагати розповісти від Козловського, хто він такий і що він робив в Магасе, а також з ким він працює. Крім того, вони спробували змусити його стати їх інформатором. 

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Чоловіки кілька разів приймалися бити його, а також влаштували два інсценування страти - Козловського змушували лягти обличчям на землю, приставляли до потилиці пістолет і говорили, що зараз його вб'ють. Викрадачі також фотографували Козловського оголеним, погрожуючи зробити знімки публічними, якщо він розповість про пригоду.

Зрозумівши, що їх інформатором дослідник не стане, викрадачі вивезли Козловського в сусідню Північну Осетію і відпустили його біля аеропорту. Перед ніж його відпустити, один з невідомих сказав: "Ніколи не повертайся і не пиши про Інгушетію".

"Цей насильницький інцидент викликає шок і тривогу. Але влада повинна розуміти, що нас не зможуть залякати люди, які ховаються за масками. Ми подали заяву про злочин в російські компетентні органи", - заявила Марі Стразерс, директор Amnesty International по Східній Європі та Центральній Азії.

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"Олег був викрадений на очах у співробітників готелю і в поле зору камер відеоспостереження в місті, яке через протести було просто затоплене поліцейськими. Ті, хто несе відповідальність за цю атаку, повинні бути негайно знайдені і віддані під суд", - додала вона.

Нагадаємо, в 15 країнах виносилися або виконувалися смертні вироки у справах, пов'язаних з наркотиками. Про це йдеться в звіті Amnesty International за 2017 рік.

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